Instagram-рейтинг: Селена Гомес и еще 9 самых популярных звезд в Сети

Мы продолжаем рассказывать тебе о самых интересных страницах в социальных сетях. На очереди — аккаунты голливудских знаменитостей, у которых больше всего подписчиков.

Селена Гомес (25)

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Instagram: @selenagomez (134 млн)

В аккаунте Селены в основном новые обложки, анонсы клипов и рекламные кампании с ее участием. Поэтому подписчики безмерно радуются личным фотографиям и особенно красивым селфи.

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Instagram: @cristiano (122 млн)

Этот парень больше всего в жизни ценит семью и работу — Роналду постоянно публикует кадры с футбольных матчей и милые фотографии с детьми и своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

Ариана Гранде (24)

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Instagram: @arianagrande (118 млн)

Больше всего в Instagram Арианы подкупает ее непосредственность — она не стесняется неудачных кадров, любит гримасничать и веселиться с друзьями. Подпишешься?

Бейонсе (36)

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Instagram: @beyonce (112 млн)

Бейонсе после рождения близнецов всерьез занялась своим Instagram и сделала его ну очень концептуальным. Почти каждый день галереи из новых нарядов с яркими рамочками и необычными фонами. Тебе нравится?

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Instagram: @kimkardashian (109 млн)

У Ким тоже есть свой стиль — она публикует чуть запыленные кадры, похожие на съемку на Polaroid. Говорят, на обработку одной фотографии уходит несколько часов.

Тейлор Свифт (28)

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Instagram: @taylorswift (106 млн)

В Instagram у Тейлор пока не так много фотографий, но 106 млн человек это не смущает. Фанаты певицы в восторге от снимков из студии и просто обожают вечно недовольную кошку Мередит.

Кайли Дженнер (20)

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Instagram: @kyliejenner (150 млн)

1 февраля Кайли впервые стала мамой и вернулась в Instagram после затишья (во время беременности звезда почти ничего не публиковала). Ее Instagram мало похож на профиль молодой мамы — фото малышки Сторми, конечно, есть, но и откровенных кадров из ванны или в сексуальных нарядах на полу достаточно. С возвращением!

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Instagram: @therock (101 млн)

Дорогие машины, регулярные тренировки (такую форму надо поддерживать!) и бэкстейдж со съемок новых проектов — у Дуэйна много поклонников.

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Instagram: @justinbieber (97,9 млн)

Что видит, то и постит — видимо, таков девиз Джастина. Пейзажи, прогулки с друзьями, скриншоты страниц, которые ему понравились — в аккаунте Бибера есть все. А больше всего лайков собирают селфи певца.

Неймар (26)

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Instagram: @neymarjr (90,6 млн)

А замыкает десятку самых популярных звезд красавчик Неймар. Бразильский футболист покорил сердца подписчиков своим идеальным прессом. Кстати, недавно Неймар снялся в откровенной фотосессии опального Марио Тестино (63), которого обвиняют в сексуальных домогательствах, и поклонников у спортсмена стало еще больше.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/instagram-rejting-samye-populyarnye-akkaunty-gollivudskih-zvezd/