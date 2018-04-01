«Гражданское общество должно показать свою силу»: РКН готовит удар по фейкам в сети

Через петицию на сайте Change.org россияне призывают РКН ограничить доступ к каналу и социальным сетям украинского блогера Евгения Вольнова , распространявшего фейки о количестве погибших в Кемерово . Как считает эксперты, успешно бороться с фейками в сети можно, но, прежде всего, именно гражданское общество здесь должно показать свою силу.

Петиция за блокировку канал Вольнова

На портале Change.org опубликована общественная петиция за блокировку канала и социальных сетей блогера, стоявшего за розыгрышами на тему переполненных моргов в Кемерово. Петиция адресована Роскомнадзору . Как отмечает ее автор Армен Агамджан, канал Вольнова стал в 10 раз популярнее после фейковых новостей о сотнях погибших при пожаре, что напрямую сказалось на его монетизации.

«На мой взгляд, пока этот вопрос имеет больше отношения не к вопросу национальной безопасности, а к вопросу низких моральных качеств отдельно взятых людей, которые готовы зарабатывать на лживой информации о человеческих трагедиях. Существует два механизма, значительно ограничивающих распространение дезинформации и фейков в информационном пространстве.

Первый из них — это все-таки закон о СМИ, где предусмотрена определенная административная и даже уголовная ответственность, за дезинформацию, ложь и клевету. В этом случае все споры решаются через суд. Но в случае с аморальной жаждой наживы на трагедиях не через официальные каналы информации свою силу должно показать, прежде всего, гражданское общество», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт в области информационной безопасности Александр Власов

Дело принципа для РКН Сталкиваясь с подобными случаями люди должны обратить внимание хостинга или платформы, на которой осуществляет свою деятельность такой человек, а также обратиться в профильные органы в лице РКН или даже в суды, если информация идет через официальные СМИ. Кроме того, как добавляет Власов, каждый человек должен для себя решать, следует ли заходить в дальнейшем на страницы такого человека, что может стать гораздо более действенным решением, так как ограничит монетизации контента.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что у Вольнова и его подражателей в принципе не должно быть возможности вещать в российском сегменте интернета. По его мнению, для РКН эта работа обязана стать делом принципа.

Тем более, что у Роскомнадзора давно отлажен принцип работы с ведущими соцсетями и YouTube — в случае обнаружения противоправного контента российское профильное ведомство направляет рекомендацию заблокировать или удалить его, как и каналы авторов такого контента. При нежелании же соблюдать законодательство РФ и следовать рекомендациям РКН у любого сервиса могут начать проблемы с функционированием на территории нашей страны.

В то же время отследить весь информационный поток бывает очень сложно, поэтому в своих действиях РКН во многом зависит от обращений и жалоб неравнодушных граждан, после чего оперативно начинается точечная работа по ограничению доступа к противоправному контенту.