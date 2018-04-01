В Москве резко увеличилось число заболевших гриппом

Промозглый март значительно подвинул столицу к эпидемическому порогу. Число заболевших резко увеличилось. Москвичей атакуют три уже известных вируса, передает "ТВ Центр"

"Это два вируса гриппа А — H1N1 и H3N2 — и вирус гриппа В. Среди вирусов негрипозной этиологии превалируют вирус парагриппа, эрезвирус и аденовирус, которые вызывают гриппоподобные заболевания", — заявил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Москвы Виктор Савинов.

Столица — в опасном окружении. По данным НИИ гриппа, серьезные вспышки зафиксированы в Рязани , во Владимире . А самый высокий показатель по ЦФО в Туле — там эпидемический порог превышен почти на 85%. Впрочем, пока Москва остается в так называемой "зеленой зоне". По оценке специалистов, все благодаря осенней вакцинации. Прививки сделали более половины взрослых горожан. Сложнее ситуация у маленьких пациентов с еще неокрепшим иммунитетом. Чаще всего дети заражают друг друга в школах и детсадах.

"Ближе всего к эпидпорогу приблизились дети от трех до шести лет. Это дошкольники и школьники — от семи до 14 лет. И в этих возрастных группах показатели заболеваемости ниже эпидпорога на 1% и 3% соответственно", — сказал Савинов.

В последние недели марта медики отмечают всплеск заболеваемости, причем чаще диагностируется не грипп, а ОРВИ.

Признаки ОРВИ, говорят врачи, похожи на грипп. Но между этими вирусными инфекциями есть отличия, причем существенные.

"Температура больше 38 градусов. Отсутствует, как правило, насморк. Кашель появляется гораздо позже, ломота, головная боль и слабость, может быть, иногда покраснение глаз. А вот для ОРВИ как раз характерна менее высокая температура. Наличие насморка, кашля с первого дня", — сообщила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №180 Ольга Колесова

Респираторные инфекции менее опасны, чем грипп. Но и с ними шутить не стоит. Больным настоятельно рекомендуют обращаться к врачу. И главное — не водить больного ребенка в детский сад или школу, не ходить на работу, чтобы не заражать окружающих и самим избежать осложнений.

"Самое правильное — начать вовремя лечение. Правильный подбор препаратов. Поэтому самолечение здесь естественно исключается, только по назначению врача, и тогда риск возникновения осложнений будет минимальный", — посоветовала врач-эпидемиолог городской поликлиники №180 Эльмира Юсупова.

Пока москвичам лучше не расслабляться и позаботиться о профилактике, говорят медики. В окружении больных принимать противовирусные препараты и витамины. И самое элементарное — чаще мыть руки.