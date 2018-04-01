Багдасарян показала новые права

Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян показала 1 апреля новые права. Фото нового документа она опубликовала на странице в Instagram с комментарием: «Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится».

Не исключено, что это первоапрельская шутка.

Накануне Багдасарян остановил патруль при первой же попытке проехать несколько метров на своем Mercedes. В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).