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Багдасарян показала новые права
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Багдасарян показала новые права 

Рамблер 48 минут назад
Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян показала 1 апреля новые права. Фото нового документа она опубликовала на странице в Instagram с комментарием: «Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится».
Не исключено, что это первоапрельская шутка.
Накануне Багдасарян остановил патруль при первой же попытке проехать несколько метров на своем Mercedes. В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.
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