Западный эксперт не увидел доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

Эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде заявил, что формальных доказательств причастности России к делу Скрипаля представлено так и не было.

«В деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования», — передает его слова РИА «Новости»

По его словам, Россия «с основанием» отреагировала на такую форму «намеренного обвинения» и осудила ее, так как «формальных доказательств» причастности Москвы к делу не было.

В то же время Де Вильде заявил, что хотя Россия и выслала в ответ европейских дипломатов, «цель разрыва контактов не преследуется».

«Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций», — сказал Де Вильде.

Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля. Чешский президент Милош Земан также говорил, что Лондон пока не предложил никаких доказательств.