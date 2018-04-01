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Западный эксперт не увидел доказательств причастности России к отравлению Скрипаля
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Западный эксперт не увидел доказательств причастности России к отравлению Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде заявил, что формальных доказательств причастности России к делу Скрипаля представлено так и не было.
«В деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб. Это дело было возведено на правительственный уровень c расчетом на широкую общественную огласку и предвосхищением результатов расследования», — передает его слова РИА «Новости».
По его словам, Россия «с основанием» отреагировала на такую форму «намеренного обвинения» и осудила ее, так как «формальных доказательств» причастности Москвы к делу не было.
В то же время Де Вильде заявил, что хотя Россия и выслала в ответ европейских дипломатов, «цель разрыва контактов не преследуется».
«Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций», — сказал Де Вильде.
Напомним, ранее госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля. Чешский президент Милош Земан также говорил, что Лондон пока не предложил никаких доказательств.
МИД России задал в этой связи Лондону 14 вопросов.
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