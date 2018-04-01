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Патриарх Кирилл направил поздравления с Пасхой главам инославных церквей
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Патриарх Кирилл направил поздравления с Пасхой главам инославных церквей 

Православие и мир 27 минут назад
В числе адресатов посланий — Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II, Папа Александрийский и Патриарх Престола Святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Папа Римский Франциск; глава Сиро-Яковитской Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; Католикос Киликийский Арам I; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Геваргис III Слива; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II; Патриарх Эфиопский Абуна Матфий I.
“В великий день славного Воскресения Христова, открывшего людям путь к вечной блаженной жизни, обращаюсь к Вам с радостным пасхальным приветствием: Христос Воскресе! Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории человечества, ибо поглощена смерть победою (Ис. 25:8), и теперь мы вслед за святителем Иоанном Златоустом можем воскликнуть: «Воскрес Христос — и водворяется жизнь, воскрес Христос — и мертвого ни одного нет во гробе!» (Огласительное слово на Пасху)”, — говорится в послании.
Патриарх Кирилл пожелал в эти праздничные дни «в радости и мире воспевать Начальника жизни и смерти Победителя», сообщает Патриархия.ru.
“Да дарует Вам Бог и Отец Господа нашего, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому (1 Пет. 1:3), крепость сил и щедрую помощь в Вашем высоком и ответственном служении”, — сказано в поздравительном слове.
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