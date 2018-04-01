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В Бразилии зритель ворвался на сцену, чтобы спасти «Иисуса» от распятия
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В Бразилии зритель ворвался на сцену, чтобы спасти «Иисуса» от распятия 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Постановка драмы на библейский сюжет в бразильском городе Нова-Артс была сорвана из-за зрителя, решившего силой спасти «Христа» от распятия, пишет The Independent.
Во время «распятия» Христа на сцену ворвался неизвестный мужчина. Он напал на «легионера», который должен был «пронзить» распятого копьем, и ударил его мотоциклетным шлемом по голове. Другие актеры сумели быстро скрутить нападавшего.
По словам очевидцев, пробираясь сквозь толпу, мужчина кричал, что «не даст Иисусу умереть». По данным полиции, нападавший предположительно страдал от проблем с психикой, к тому же он употреблял наркотики.
"Нам пришлось на некоторое время прервать представление, но так как никто не пострадал, мы решили продолжать спектакль", — рассказал режиссер Антонио Феррейра.
Он добавил, что «легионерам» недавно выдали новые шлемы, один из которых смягчил удар и позволил актеру обойтись без травм.
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