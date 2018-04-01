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В Дальневосточном ВОКУ состоялся особенный выпуск лейтенантов
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В Дальневосточном ВОКУ состоялся особенный выпуск лейтенантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Нетрадиционное время выпуска связано с переходом курсантов на обучение по индивидуальным учебным планам, а также переходом на 4-х летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся 106 выпуск молодых лейтенантов. Впервые в истории училища выпуск произведен в первой декаде календарного года.
Нетрадиционное время выпуска связано с переходом курсантов на обучение по индивидуальным учебным планам, а также переходом на 4-х летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.
В торжественной обстановке лейтенантские погоны вручили около 250 выпускникам. Среди них 39 человек завершили обучение с красным дипломом. 10 молодых офицеров за время обучения имели только отличные оценки и безупречную дисциплину, за что удостоились золотых медалей из рук начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова.
Командиры взводов мотострелковых, горных и арктических подразделений разъедутся в соединения и части по всей стране. Стоит отметить, что в прошлом году состоялся первый выпуск офицеров для арктических подразделений и по отзывам, специалистов — арктиков с нетерпением ждут в воинских частях дислоцированных за Полярным кругом. Офицеров редкой специальности готовят только в Дальневосточном ВОКУ.
ДВОКУ — одно из старейших военно-учебных заведений России и единственное командное училище на Дальнем Востоке. Его история берет свое начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 11 февраля 1940 года. За эти годы училище подготовило более 26 тысяч офицеров. 37 выпускников удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России.
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