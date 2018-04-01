В Дальневосточном ВОКУ состоялся особенный выпуск лейтенантов

Нетрадиционное время выпуска связано с переходом курсантов на обучение по индивидуальным учебным планам, а также переходом на 4-х летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся 106 выпуск молодых лейтенантов. Впервые в истории училища выпуск произведен в первой декаде календарного года.

Нетрадиционное время выпуска связано с переходом курсантов на обучение по индивидуальным учебным планам, а также переходом на 4-х летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.

В торжественной обстановке лейтенантские погоны вручили около 250 выпускникам. Среди них 39 человек завершили обучение с красным дипломом. 10 молодых офицеров за время обучения имели только отличные оценки и безупречную дисциплину, за что удостоились золотых медалей из рук начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова

Командиры взводов мотострелковых, горных и арктических подразделений разъедутся в соединения и части по всей стране. Стоит отметить, что в прошлом году состоялся первый выпуск офицеров для арктических подразделений и по отзывам, специалистов — арктиков с нетерпением ждут в воинских частях дислоцированных за Полярным кругом. Офицеров редкой специальности готовят только в Дальневосточном ВОКУ.