А мы будем учить английский

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Этот год для нашей семьи особенный — юбилейный. 16 февраля исполнилось 80 лет моей жене Светлане Петровне Жильцовой , мне будет 80 лет в сентябре. А самое важное событие для нашей семьи — наша изумрудная свадьба, 55-летие совместной жизни, которое мы готовимся отметить 10 мая.

Познакомились мы в МВТУ им. Баумана, куда я поступил после трех лет службы в Советской армии, а Света — отработав три года машинистом башенного крана. Поженились мы в конце второго курса. Светлана была не только самой красивой девушкой на потоке, но и одной из лучших по успеваемости. Прошла наша студенческая свадьба в столовой МВТУ, гулял весь поток, а через 10 дней мы уехали со студенческим стройотрядом в Казахстан . Ребята жили в больших палатках, мы — в отдельном «шалаше» из камыша. Замечательное было время! Молодость, энтузиазм и ощущение собственной нужности… Строили трехэтажную школу в поселке и отдельные домики для чабанов. Работали по 10–12 часов. Помогали также поселковым школьникам. Светлана была пионервожатой.

Когда мы учились на третьем курсе, родилась наша старшая дочка, но учебу мы не бросали. Жили в Выхине в частном секторе, в доме c печным отоплением. Стипендия небольшая, поэтому я подрабатывал на кафедре и везде, где получалось: и грузчиком, и дорожным рабочим. В летние каникулы работал проводником на пассажирском поезде Москва Владивосток . Помню, как удалось встретить изумительный рассвет на Байкале: до сих пор перед глазами стоит эта невероятно красивая «картинка»…

Учебу в институте завершали в конструкторском бюро. Тематика — космос. Там же защитили дипломы и остались работать. Я ездил в командировку на Байконур . Гагаринская ракета с установщиком на ВДНХ — наш проект. В МВТУ я также закончил школу лектора-международника, c лекциями ездил по СССР, был даже в далеком Магадане . В 1970 году я поступил в Академию внешней торговли. Более 10 лет проработал в Африке. В качестве советника посольства СССР занимался вопросами торгово-экономического сотрудничества. В это время на развалинах бывших колоний возникли новые африканские государства, они искали свой путь развития, и Советский Союз имел очень высокий авторитет на континенте, оказывая им огромное экономическое содействие. Жизнь за рубежом имеет свою специфику, и, могу сказать совершенно точно, роль семьи значительно возрастает. Моя Светлана всегда была рядом.

Сегодня мы с женой на заслуженном отдыхе. Оба — ветераны труда. Светлана — почетный ветеран города Москвы, завершила трудовую деятельность преподавателем Московского государственного университета дизайна и технологии. После выхода на пенсию у нее появилась возможность заниматься творчеством.

Член Московского городского клуба «Природа и творчество», она создает художественные картины из частей засушенных растений, пуха, бересты, самоцветов. Ее работы не раз отмечались на различных конкурсах, Светлана — дипломант российских и международных выставок, медалист ВДНХ.

9 мая 2016 года мы с женой участвовали в шествии Бессмертного полка. У Светланы на войне геройски погиб отец, у меня — дядя. Считаю, что участие такого огромного количества людей в этой акции памяти и благодарности нашим воинам — самая убедительная демонстрация духа народного единства.

У нас с женой крепкая и дружная семья: две замечательные дочери, две внучки, внук и три правнука. Внук выбрал профессию пожарного, за умелые действия на пожаре имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».