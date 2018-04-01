Своя цена: девушка продала свою девственность за 1,2 млн евро 

В современности люди находят неожиданно разные способы заработка, например, занимаются продажей своей девственности. Молодые девушки идут на этот шаг ради больших денег и не переживают о моральной стороне вопроса, например, как 26-летняя Ясмина. Покупатель согласился отдать за девственность девушки весьма внушительные 1,2 миллиона евро. Ясмина решила продать свою девственность посредством достаточно популярного за рубежом онлайн-портала по предоставлению эскорт-услуг, и покупатели предложили весьма внушительные деньги. Девушка успела провести встречи с тремя претендентами на ее невинность, поскольку они предложили взамен наиболее внушительные суммы. В итоге она остановила выбор на актере из Лос-Анджелеса, чье имя, между тем, держится в тайне. Ночь с покупателем своей девственности Ясмина проведет уже в апреле этого года в одном из отелей, размещенных на просторах Германии. При этом такая необычная сделка, стоимостью в 1,2 млн евро, будет проведена в соответствии с законом. Ясмина отмечает, что к своим 26 годам не смогла найти достойного парня, которому могла доверить свою девственность, поэтому решила задействовать ее в более выгодном деле. Вырученные деньги она инвестирует в свое счастливое будущее, например, они помогут ей безбедно жить, осуществить мечты насчет путешествий и даже открыть собственный бизнес.]]>