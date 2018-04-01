Какие не славянские народы жили на Руси

На территории современной России прежде обитало немало племен, от которых сегодня остались только названия. Одно из них, согласно историческим источникам, носило название «голядь». И было оно вовсе не славянским.

Пришельцы из Пруссии

Как утверждают летописи XI—XII веков, это балтоязычное племя обитало в верховьях реки Протвы (на территории современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между землями вятичей и кривичей. Археологи относят его к так называемой мощинской культуре (балтской археологической культуре, существовавшей с IV по VII век). Вероятно, «голядью» называли данное племя соседи-славяне. Сами же его представители звали себя «галиндами» (по Галиндии — области в Пруссии, откуда они пришли, упомянутой во II веке Птолемеем). По крайней мере, такова гипотеза русского историка В. Н. Татищева.

По предположению историков, до II века галинды жили в Восточной Пруссии, а затем мигрировали в верховья Оки, где ассимилировались с местными восточными балтами, принадлежавшими к верхнеокской культуре. Советский историк А. Л. Погодин обратил внимание на этноним сoldas, упомянутый в сочинении его коллеги VI века В. Иордана «Гетика». Речь шла о названиях северных племен, покоренных готским королем Германарихом. Среди них были также племена меря, мордва, весь, чудь.

Голядь на Руси

Самое первое русское летописное упоминание о голяди относится к 1058 году и повествует о походе на Смоленщину князя Изяслава Ярославича . В Ипатьевской же летописи за 1147 год сообщается, что суздальский князь Юрий Долгорукий пошел с войском на Великий Новгород, а черниговскому князю Святославу Ольговичу повелел двинуться с дружиной на Смоленскую волость, что тот и выполнил, захватив часть смоленских земель на Протве, населенных голядью: «И шед Святославъ и взя люди Голядь, верхъ Поротве».

Еще один летописный источник рассказывает о том, что в 1248 году в сражении с « Литвой на Протве» был убит владимирский князь Михаил Хоробрит, брат Александра Невского : «И Михаиле Ярославичъ московский убьенъ бысть от Литвы на Поротве». По всей вероятности, речь шла о битве с потомками голяди, которых к тому времени стали называть литовцами.

Скорее всего, балты продолжали проживать на указанных территориях и в период монголо-татарского ига. На это могут указывать балтоязычные топонимы, содержащиеся в духовных и договорных грамотах Ивана Калиты и его сыновей в XIV веке.

Славянизация голяди

Голядь (или потомки племени) были вытеснены с русских земель славяноязычным населением лишь в конце XV столетия, когда московские князья стали активно основывать города. Вятичи постепенно продвигались к северу нынешнего Подмосковья , заселяя берега Нары, Пахры и Москвы-реки, и наконец воссоединились с кривичами. По всей вероятности, остатки балтского племени, которые уже не могли оказать захватчикам полноценного военного сопротивления, были просто славянизированы. На это указывает и лингвистический анализ восточно-великорусских говоров, распространенных в верховьях Днепра и Угры, то есть на территории мощинской культуры. Лингвисты считают, что «диалекты этой группы ввиду сугубой архаичности их акцентной системы не могут быть объяснены как результат вторичного развития какой-либо из известных акцентологических систем, а должны рассматриваться как наиболее раннее ответвление от праславянского; этнос — носитель этого диалекта — представляет, по-видимому, наиболее ранний восточный колонизационный поток славян».

Что же осталось от голяди? Прежде всего, топонимы. Например, в Дмитровском и Клинском районах Подмосковья есть деревни с названием Голяди. Существует также речка Голяданка, левый приток Москвы-реки. В окрестностях города Брянска есть село Отрадное, которое раньше называлось Голяжьим. Впервые оно упоминается в начале XVII века.

Таким образом потомки древнего племени балтов не были истреблены и не исчезли — они растворились среди славянского населения и вполне могут быть нашими предками, как и представители многих других национальностей.