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Может ли МСЗ навредить Раифскому озеру?
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Может ли МСЗ навредить Раифскому озеру? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Недалеко от Осиново находятся озера Раифское, Лебяжье и другие. Но ведь если рядом с нами построят мусоросжигательный завод, их чистота окажется под угрозой! Причем намного быстрее, чем кажется — Осиновское озеро связано со многими водоемами.
На территории Волжско-Камского заповедника, территория которого находится недалеко от села, находится целая цепь озер — Раифское, Илантово, Линево, Карасиха, Гнилое и др., многие из них связаны между собой. То есть ухудшение состояния одного озера может повлечь загрязнение другого. Кроме того, Осиновский водоем через сеть оврагов и балок связан с мелкими озерами, идущими в сторону озер Глубокое и Лебяжье, а уклон поверхностного стока воды идет в сторону этих водоемов. Так что опасения жителей села имеют основания.
Кстати, прецеденты загрязнения озер из-за загрязнения подземных вод уже были. Например, в 80-е годы отмечалось сильное влияние отходов Раифского зверосовхоза на заповедные озера Гнилое и Илантово.
В любом случае до принятия решения о строительстве завода должны быть проведены гидрогеологические изыскания. Материал для исследований получают из пробуренных мониторинговых скважин, но проблема в том, что в Казани их мало. Гидрогеологи не раз жаловались на это. А в таких условиях очень сложно давать прогнозы.
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