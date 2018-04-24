Может ли МСЗ навредить Раифскому озеру?

Недалеко от Осиново находятся озера Раифское, Лебяжье и другие. Но ведь если рядом с нами построят мусоросжигательный завод, их чистота окажется под угрозой! Причем намного быстрее, чем кажется — Осиновское озеро связано со многими водоемами.

На территории Волжско-Камского заповедника, территория которого находится недалеко от села, находится целая цепь озер — Раифское, Илантово, Линево, Карасиха, Гнилое и др., многие из них связаны между собой. То есть ухудшение состояния одного озера может повлечь загрязнение другого. Кроме того, Осиновский водоем через сеть оврагов и балок связан с мелкими озерами, идущими в сторону озер Глубокое и Лебяжье, а уклон поверхностного стока воды идет в сторону этих водоемов. Так что опасения жителей села имеют основания.

Кстати, прецеденты загрязнения озер из-за загрязнения подземных вод уже были. Например, в 80-е годы отмечалось сильное влияние отходов Раифского зверосовхоза на заповедные озера Гнилое и Илантово.