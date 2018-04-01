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К нам приедут арабские шейхи
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К нам приедут арабские шейхи 

ТВ-МИГ 55 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса http://fb.ru/misc/i/gallery/35123/983757.jpg  Третий фестиваль русской культуры «Матрешка» может состояться не в Дубае, как это было первые два года, а в центре Владимира. Об этом в своем инстаграме сообщила официальный посол чемпионата мира по футболу в России, красавица Виктория Лопырева.
Позднее репост этой записи сделал и глава администрации Владимира Андрей Шохин, к аккаунту которого ограниченный доступ.
Лопырева сообщила, что во время проведения фестиваля, ожидается выступление Николая Баскова, общение со звездами футбола Диегой Марадона, Роберто Баджио, Дженнаро Гатуззо, Карлосом Вальдеррамо. Роналдо (зубастик), Дэвидом Симэном, Роберто Карлосом и Ривалдо.
Помимо общения, гостей ожидает выставка товаропроизводителей со всей России. Отдельным стендом будет представлена Владимирская область.
Официальный представитель «оранжевого дома» Александр Карпилович не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, сказав, что сейчас идут переговоры с арабскими шейхами, а в частности с семьей правителя Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, который готов вложить в этот фестиваль около миллиона долларов.
Один из самых богатых людей в мире готов на время проведения фестиваля, переоборудовать здание гостиницы «Заря» под дешевый хостел. Высокие гости же разместятся в отелях Владимира и Суздаля.
В планах у арабов построить в областном центре верблюжью ферму и на время ограничить движение троллейбусов. Всех владимирцев будут перевозить во время проведения фестиваля беспилотники «матрешки», которые затем останутся в городе в качестве подарка высоких гостей.
Persian Journal в своем последнем выпуске уже сообщил, что город Владимир может стать ключевым партнером между Россией и арабским миром.
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