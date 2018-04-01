К нам приедут арабские шейхи

Фото с ресурса http://fb.ru/misc/i/gallery/35123/983757.jpg Третий фестиваль русской культуры «Матрешка» может состояться не в Дубае , как это было первые два года, а в центре Владимира . Об этом в своем инстаграме сообщила официальный посол чемпионата мира по футболу в России , красавица Виктория Лопырева

Позднее репост этой записи сделал и глава администрации Владимира Андрей Шохин, к аккаунту которого ограниченный доступ.

Помимо общения, гостей ожидает выставка товаропроизводителей со всей России. Отдельным стендом будет представлена Владимирская область

Официальный представитель «оранжевого дома» Александр Карпилович не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, сказав, что сейчас идут переговоры с арабскими шейхами, а в частности с семьей правителя Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, который готов вложить в этот фестиваль около миллиона долларов.

Один из самых богатых людей в мире готов на время проведения фестиваля, переоборудовать здание гостиницы «Заря» под дешевый хостел. Высокие гости же разместятся в отелях Владимира и Суздаля

В планах у арабов построить в областном центре верблюжью ферму и на время ограничить движение троллейбусов. Всех владимирцев будут перевозить во время проведения фестиваля беспилотники «матрешки», которые затем останутся в городе в качестве подарка высоких гостей.

Persian Journal в своем последнем выпуске уже сообщил, что город Владимир может стать ключевым партнером между Россией и арабским миром.