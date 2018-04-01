Как жилось Финляндии в составе Российского государства

210 лет назад Финляндия была официально присоединена к России . В составе Российской империи финны прожили больше века. За это время регион достиг сильного демографического и социально-экономического подъёма. Тем не менее после того, как Финляндия получила независимость от Советского Союза, она была втянута в череду кровопролитных конфликтов с СССР и выступила на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне. Об истории российско-финских отношений — в материале RT. 1 апреля 1808 года российский царь Александр I издал манифест «О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России», которым распространил свою власть на заселённые финнами земли, отвоёванные у Швеции . Ненужные земли

Средние века на территории Северо-Восточной Европы прошли под знаком конкуренции между шведами и русичами. Карелия ещё в XII—XIII веках оказалась под влиянием Великого Новгорода, а большую часть Финляндии на рубеже I и II тысячелетий н. э. покорили шведские викинги.

Шведы, используя Финляндию как плацдарм, столетиями пытались осуществлять экспансию на восток, однако долгое время терпели одно поражение за другим от новгородцев, в том числе от князя Александра Невского.

Лишь в Ливонской (1558—1583) и Русско-шведской (1614—1617) войнах шведы сумели нанести нашим предкам чувствительные поражения, вынудившие Россию на время оставить земли на берегах Балтийского моря.

Однако в ходе Северной войны 1700—1721 годов царь Пётр I разгромил Швецию и отобрал у неё обратно Ингерманландию (историческая область на северо-западе современной России), часть Карелии и Прибалтики. «После Северной войны Россия решила свои геополитические задачи на Балтике, когда в Европу не просто прорубили окно, но и распахнули дверь. Однако дальше района Выборга Пётр I на Карельском перешейке не пошёл», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени, профессор СПбГУ Владимир Барышников.

По словам эксперта, Выборг был нужен Петру для того, чтобы обезопасить Санкт-Петербург . Финляндия же сама по себе никакой особой ценности в его глазах не представляла. В XVIII веке Швеция ещё дважды инициировала военные конфликты с Россией, пытаясь вернуть потерянное в Северной войне, но так ничего добиться и не смогла. Российские войска оба раза заходили на территорию Финляндии, а затем покидали её — власти Российской империи не видели необходимости в присоединении неосвоенного северного края. Геополитические устремления России в это время были направлены на Причерноморье. И в том, что Александр I всё-таки обернулся на север, по мнению Владимира Барышникова, есть большая заслуга дипломатического таланта Наполеона Бонапарта, в очередной раз столкнувшего Россию со Швецией. В ходе военных действий 1808 года российскими войсками 22 марта без боя был взят Або ( Турку ), а 1 апреля император Александр I официально объявил о присоединении Финляндии к России в качестве отдельного Великого княжества. «Финляндия досталась России в известной мере случайно, и это во многом определило отношение официального Санкт-Петербурга к новоприобретённым территориям», — отметил профессор Барышников. Под властью российских императоров

В 1809 году окончательно разгромленная Швеция официально передала Финляндию России. «Финляндии сохранили её парламент, дали целый ряд льгот, не меняли порядки, установленные ещё при шведах», — добавил Владимир Барышников. По словам доктора исторических наук, профессора РГГУ Александры Бахтуриной, шведское влияние на территории Финляндии сохранилось на несколько десятилетий. Однако с середины XIX века в политической жизни Великого княжества стали всё активнее участвовать сами финны. «При царе Александре II финны стали полноценными участниками политического процесса в Финляндии, и поэтому многие из них по сей день уважают императора, считают его одним из создателей финского государства», — отметила Александра Бахтурина в интервью RT.

В 1863 году царь признал финский язык государственным на территории княжества наравне со шведским. Социально-экономическое положение Финляндии в XIX веке тоже улучшилось. «Швеция выжимала из населённых финнами территорий все соки, а Россия не стремилась особо даже собирать налоги, оставляя значительную часть местных сборов на развитие самого края. Было создано нечто, напоминающее современные свободные экономические зоны», — пояснил Барышников.

С 1815 по 1870 год население Финляндии увеличилось с 1 до 1,75 млн человек. Промышленное производство в 1840—1905 годах выросло в 300 раз. По темпам индустриализации Финляндия обгоняла даже Петербург, Донбасс и Урал.

Великое княжество имело свою почтовую службу и собственную систему правосудия. Всеобщая воинская повинность на его территории не действовала, зато с 1855 года Финляндия получила право с целью «самообороны» создавать свои вооружённые силы. А в 1860-х в княжестве даже появилась отдельная от России денежная система, основанная на финской марке. Хотя Сейм с 1809 по 1863 год не собирался, российские генерал-губернаторы проводили достаточно аккуратную политику и выступали своеобразными «адвокатами» Финляндии перед лицом императора. В 1860—1880-е годы финский парламент стали созывать регулярно, в княжестве начала формироваться многопартийная система. «Западный периметр» империи

Однако Александр III и Николай II взяли курс на сворачивание автономии Финляндии. В 1890—1899 годах были приняты нормативные акты, согласно которым ряд внутриполитических вопросов изымался из компетенции Сейма и передавался на рассмотрение центральным властям империи, запускалась ликвидация вооружённых сил и валютной системы Финляндии, расширялась сфера применения русского языка, на территории княжества начали работать борющиеся с сепаратизмом жандармы.

«Действия Николая II нельзя рассматривать вне международного контекста. В Европе начинался кризис, всё шло к большой войне, а «западный периметр» империи — Украина Польша , Прибалтика, Финляндия — очень интересовал немцев. Царь предпринимал попытки укрепить государственную безопасность», — поделилась своим мнением с RT Александра Бахтурина.

Меры, принятые властями России, стали вызывать раздражение в финском обществе. Начались теракты, направленные как против российских администраторов, так и против представителей местного самоуправления, ориентированных на Санкт-Петербург. Русско-японская война и революция 1905 года отвлекли царя от проблем Финляндии. Финнам пошли навстречу и разрешили провести парламентские выборы, на которых право голоса впервые в Европе было предоставлено женщинам. Однако после того, как революционные события сошли на нет, началась новая волна русификации.

Несмотря на то что с началом Первой мировой войны Финляндия оказалась в привилегированном положении (в ней не было всеобщей мобилизации, её наполовину обеспечивали российским хлебом), в княжестве возникли пронемецкие группировки. Молодые люди, ставшие членами так называемого егерского движения, выезжали в Германию и воевали в составе немецкой армии против России. На очередных выборах в парламент уверенную победу одержали социал-демократы, сразу же потребовавшие для Финляндии большей автономии, и левый Сейм был распущен в 1917 году Временным правительством. Но пришедшие к власти вместо социал-демократов консерваторы оказались ещё более радикальными, и на фоне острого социально-экономического кризиса, разразившегося осенью 1917 года, поставили ребром вопрос о независимости Финляндии. От любви до ненависти

В конце 1917 года финские депутаты отчаянно пытались добиться признания суверенитета Финляндии, но мировое сообщество молчало — будущее территории считали внутренним вопросом России. Однако советские власти, отдавая себе отчёт в том, насколько сильны среди финнов социал-демократические настроения и рассчитывая получить союзника на международной арене, неожиданно пошли навстречу бывшему княжеству. 31 декабря 1917 года Совнарком признал Финляндию независимым государством.

В конце января 1918 года в Финляндии началось восстание социал-демократов. Власть в Хельсинки и других южных городах перешла к красным. Консерваторы, победившие на выборах 1917 года, бежали на север Финляндии. В стране началась гражданская война. В боевых действиях по обе стороны линии фронта важную роль играли бывшие царские офицеры. В рядах красных сражался вступивший в Социал-демократическую партию подполковник Михаил Свечников, а одним из создателей финского белого движения стал царский генерал Карл Маннергейм . По словам Владимира Барышникова, силы сторон были примерно равны, ни у кого из них не было решающего преимущества. Исход войны фактически решили немцы, высадившиеся в Финляндии в апреле 1918 года и ударившие в тыл красным. Белые, завоевавшие власть немецкими штыками, устроили в Финляндии резню, в ходе которой погибло, по некоторым данным, до 30 тыс. человек. В правительстве Финляндии оказались непримиримые враги Советов. В 1918 году войска белофиннов вторглись на территорию России.

Два года с переменным успехом велась Первая советско-финская война, завершившаяся подписанием в 1920 году мирного договора, по которому под контроль Хельсинки были переданы столетиями входившие в состав России территории, в частности Западная Карелия.

Конфликт 1921—1922 годов, инициированный Финляндией, на конфигурацию границы никак не повлиял. Однако в 1930-х на фоне международного кризиса, охватывающего Европу, власти СССР попытались договориться с финнами об обмене территориями и об аренде военно-морской базы, чтобы обезопасить себя от возможности нанесения немцами удара по Ленинграду с территории сопредельного государства. Финляндия отвергла советские предложения, что в конечном итоге привело к новой войне. В ходе боевых действий 1939—1940 годов войска Советского Союза вышли на рубежи, где двумя столетиями ранее стоял Пётр I.

В годы Второй мировой войны Финляндия стала одним из ближайших союзников Третьего рейха, предоставив гитлеровцам плацдарм для нападения на Советский Союз, попытавшись прорваться в Ленинград и уничтожив в концентрационных лагерях Карелии десятки тысяч советских граждан.

Однако после перелома в Великой Отечественной войне Финляндия отвернулась от Третьего рейха и подписала в сентябре 1944 года перемирие с Советским Союзом.

Девизом внешней политики Финляндии на долгие годы стали слова её послевоенного президента Урхо Кекконена: «Не ищи друзей далеко, а врагов близко».