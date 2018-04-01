Умер академик РАН Владимир Накоряков 

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Академик РАН Владимир Накоряков, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики, умер в возрасте 82 лет в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского отделения РАН.
"Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется", — сказали в пресс-службе.
Накоряков родился в городе Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае. Окончил Томский политехнический институт. Работал ректором Новосибирского государственного университета, заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Действительный член АН СССР с 1987 года, академик РАН — с 1991 года.