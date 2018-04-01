Умер академик РАН Владимир Накоряков

НОВОСИБИРСК , 1 апреля. / ТАСС /. Академик РАН Владимир Накоряков, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики, умер в возрасте 82 лет в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского отделения РАН.

"Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется", — сказали в пресс-службе.