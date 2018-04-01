Мыслительные ошибки моделирования будущего элитой России

До начала войны с Украиной в 2014-м году у России не было внятной экономической и геополитической стратегии. Именно российско-украинская война и реакция Запада на нее вынудила представителей российской элиты к созданию целостного видения своей перспективы и внятной экономической и геополитической стратегии.

Понятно, что эти видения и стратегии в ситуации войны России против целого мира являются скрытыми. Однако в том или ином виде они просачиваются в публичное пространство. Давайте попробуем ознакомиться с ними и проанализировать на предмет наличия мыслительных ошибок.

Для начала мы рассмотрим две наиболее вероятные модели перспективы России, которые обсуждаются ее правящим классом. Эти модели в публичном виде представлены Михаилом Александровым , ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО

Две модели и два сценария перспектив России

Вначале в виде страшилки был представлен сценарий геополитической капитуляции как негативная перспектива России («распад России»). Затем в противовес ему была представлена модель национальной модернизации как позитивная перспектива России (сценарий «мировое лидерство России и контроль обширного рынка серединной Евразии»).

Сценарий геополитической капитуляции. В этом сценарии используется наличная в России экономическая и политическая модель, в сценарии использования которой не нужно ничего менять в России, нужно только идти на поводу у Запада. В основе этого модели — либеральный реванш, когда подверженный западным санкциям олигархат и чиновничий аппарат усилит давление на президента, подталкивая его на уступки Западу, в частности, на сдачу Донбасса. Сдача Донбасса как реализация «Минских соглашений», зачистка территории украинцами, беженцы в Россию, что подрывает авторитет президента. Однако Запад санкции не отменяет, пока оккупирован Крым . Это приводит в России к ряду непопулярных экономических мер, повышению акцизов и тарифов. Беженцы с Донбасса лишь ухудшают экономическую ситуацию. Запад требует нового референдума в Крыму под международным контролем. РФ должна формально вывести Крым из своего состава. В Крыму начинаются брожения, раскол, шатания, многие ориентируются на Киев.

Москве активизируется патриотическая оппозиция в защиту Крыма в составе РФ. Запад на фоне этого поддерживает другие протестные акции за отставку президента. Политическая нестабильность провоцирует экономическую. Курс рубля падает на 50%, что в свою очередь после действий Центробанка вызывает инфляцию. Украинские войска через серию провокаций начинают военную операцию в Крыму. Российские войска подавлены, украинские войска воодушевлены победой на Донбассе. В это время еще можно ввести чрезвычайное положение, отказаться от сдачи Крыма. Однако если президент и дальше идет на поводу у Запада, это приводит к усилению протеста, к столкновению протестующих с Росгвардией и к новым западным санкциям.

Если даже президент не идет на поводу у Запада, то дальнейшие шаги либералов у власти еще больше приведут к ухудшению экономической ситуации. Так или иначе Крым будет возвращен Украине к 2025 году. Затем придет очередь России уходить из Приднестровья, Абхазии Южной Осетии . Олигархи компенсируют свои убытки, мелкий и средний бизнес окажется в тяжелом положении. Жизнь простого народа еще более ухудшится. Разрушение ЕвраЗЭС, выход Белоруссии из ОДКБ, вступление Молдавии и Украины в НАТО

К 2050-му году Россия перестанет существовать как единая страна. Автономии смогут сохранить свою государственность. В целом же русский народ будет в качестве людей второго сорта ассимилирован в составе разных государств, а те русские, что не войдут в состав других государств, будут управляться администрациями под контролем международных структур.

В противовес этому сценарию был описан сценарий мирового лидерства России и контроля обширного рынка серединной Евразии, что потребовало новой модели экономики и политики. Все это описано как Модель и сценарий национальной модернизации. Доминирование патриотического сегмента в России, ослабление либерального прозападного сегмента, изоляция России от Запада и решительный разрыв с ним отношений до минимально необходимых. Из руководства РФ удаляются либералы-рыночники и приходят приверженцы регулируемого рынка, которые запускают иную модель управления экономикой. Возрождение Госплана (Государственный комитет по экономическому планированию), отвязывание эмиссии рубля от валютной выручки, что позволяет решить две задачи: рост инвестиционного капитала и развитие отдельных отраслей экономики на плановой основе.

Переход от оборонительной к (хотя правильнее сказать — продолжение) наступательной экспансионистской внешней политики. На полях заметим — это предполагает советскую модель инноватизации, когда в основу научно-технической и инновационной деятельности кладется милитаризация, в которой ВПК выступает локомотивом инноватизации страны, а большинство гражданского производства имеет двойное назначение — военное и гражданское. Госплан определяет перспективные направления развития экономики, устанавливает показатели производства в этих отраслях и выделяет под них проектное финансирование в виде госзаказа. Госплан запускает масштабный проект развития с ростом на 5-6% в год.

Сопротивление прозападных олигархических кругов внутри страны жестко подавляется. Иначе говоря, конец олигархии. Наступление на Украине — кроме Донецкой и Луганской областей, оккупируются также Одесская и Харьковская. НАТО наращивает войска в Польше Румынии . Реформа государственного устройства в России в 2018-2024 годах. В 2025 году происходит передача власти новому лидеру патриотической ориентации. Запад уменьшает импорт из России. Однако Россия тоже уменьшает импорт из западных стран. Россия экономически усилится, переместится с 6-го на 5-е место в мире в рейтинге крупнейших экономик.

Россия продолжает разрывать отношения с Западом, выходит из множества договоров. К 2050 году происходит сначала автономизация и федерализация, а затем и полный распад Украины. Ослабление или распад ЕС , финансово-экономический кризис в США. Россия становится мировым лидером и контролирует обширный рынок Евразии.

Ключевые мыслительные ошибки модели «национальной модернизации»

Базовая мыслительная ошибка — оба сценария это игра с нулевой суммой: либо побеждает Запад, либо Россия. У меня есть гипотеза о мудрости цивилизации, которая состоит в том, что мудрая цивилизация это та, которая умеет переходить от игр с нулевой суммой к играм с ненулевой суммой. Кстати Запад изо всех сил пытается именно так и поступать — даже на фоне подростковых комплексов и стрессовых психозов России Запад вводит очень ограниченные санкции, не загоняя Россию в угол. Однако Россия так пока еще не умеет. Далее мы сосредоточимся лишь на ошибках позитивного сценария как наиболее желательного для России.

Первая ошибка. Отсутствие универсальной позитивной перспективы для России в ситуации чудовищного ограничения свобод, пропагандистского давления и репрессий. Откуда в стране под гнетом патриотов, без либералов, которые будут отовсюду выдавлены, возьмутся инновации, производство опережающих технологий и развитие как процесс позитивного устремления всего народа? Интеллектуалы, ученые и инженеры в неволе хорошо работать не могут — лучшие из них уезжают во внешнюю эмиграцию или уходят во внутреннюю. Режим мобилизации для интеллектуалов, ученых и инженеров может сработать лишь в ситуации явной угрозы, как это было с созданием атомного оружия в СССР. Однако режим мобилизации никак не позволит выйти на инновационное лидерство вне такой непосредственной угрозы, как это было в СССР во времена застоя.

Даже процесс развития, включая позитивную демографическую динамику, является следствием наличия позитивных мотиваций у всего народа. Существуют два основных способа производства социальной энергии внутри цивилизации — свобода и мобилизационный режим. Причем нечто среднее между ними может существовать очень непродолжительное время, быстро склоняясь либо в том, либо в другом направлении. В этом смысле существует миф об СССР, который имел свои успехи, — космические достижения и научное лидерство в 60 — 70-ые годы ХХ столетия. Поддерживая для себя этот миф, родившиеся с СССР люди постоянно забывают, что в 1955 — 1965 была так называемая «оттепель», когда происходил отход от мобилизационного режима, который работал почти на всем протяжении существования СССР.

Поинтересуйтесь литературой о тех периодах — мобилизационный режим революции и войны 1917 — 1922, мобилизационный режим коллективизации и индустриализации 1922 — 1941, мобилизационный режим войны 1941 — 1945, мобилизационный режим восстановления народного хозяйства 1945 — 1955, ослабленный мобилизационный режим мягких репрессий, приведший к застою 1965 — 1991. Таким образом, то что обычно называют достижениями СССР, проявляется как результат не свойственной для всего остального времени существования СССР «оттепели».

Именно период наибольших достижений СССР (60 — 70-ые годы ХХ века) был временем, когда вовнутрь социалистической цивилизации были контрабандой пропущены мотивации западной цивилизации — свобода, конкуренция, открытость. Сами по себе различного рода мобилизационные режимы в невероятном напряжении усилий и за счет чудовищных человеческих жертв могут позволить победить в войне (классовой, мировой и т.д.), но не могут позволить выдержать конкуренцию с мотивациями свободы в мирное время.

Причем мобилизационный режим возможен при двух условиях: 1) закрытые границы; 2) сильное давление (идеолого-пропагандистское, репрессивное, принудительного труда и т.д.). Без закрытых границ, на одной лишь реваншистской пропаганде отчужденного «Русского мира», без общечеловеческой перспективы, без массового принуждения к коллективному труду мобилизационный режим обеспечить невозможно.

Вторая ошибка. Возрождение Госплана возможно, но в его столкновении с олигархией невозможна его победа. Олигархические структуры более мобильны, экономически и политически более защищены, нежели Госплан. Если российский президент вздумает уничтожить российских олигархов, то скорее сам будет уничтожен ими. Олигархи, выжившие в политической и экономической конкуренции, постоянно доказывают свою способность развивать соответствующие сегменты экономики. Если силовым образом под крышей государства олигархов поменять на государственных управляющих, они неизбежно развалят экономику страны. Модель Госплана убивает мотивацию не только крупного капитала, но среднего и даже мелкого. Фактически предлагается воссоздать инструмент социализма без социализма.

Что отличает рашизм от социализма? Весьма простая вещь. Как бы мы не относились к социализму, в СССР он рассматривался как позитивная перспектива для всего человечества. И как бы мы не относились к рашизму, «Русский мир» это позитивная перспектива лишь для России. «Русский мир» не является привлекательным для Китая, где есть свой «китайский мир», для Европы с их «европейским миром», для США с их «американским миром». Неуниверсальный характер «Русского мира» снижает его энергетический потенциал даже для самих русских, не говоря уже о других народах.

Третья ошибка. Отсутствие учета конкуренции Китая — главный недостаток планов России по установлению лидерства на евразийском континенте. Россия предполагает, что с Китаем у нее равное партнерство, и что Китай будет сохранять нейтралитет во время ее дальнейшей экспансии на Украине, во время ее дальнейшей дестабилизации Европы и стимулирования кризиса в США. Однако это не так. Китай тоже видит себя лидером Евразии. И у Китая для этого есть больше предпосылок, нежели у России

Прежде всего, Китай давно пытается реализовать модель национальной модернизации, плавно и неспеша переходя от социализма к капитализму. Китай всегда сохранял некоторое подобие Госплана и сохранял управляющую стратегическую позицию Компартии. Китай тратил средства, полученные от роста экономики, не на войну, как Россия, а на модернизацию и инноватизацию собственного хозяйства. Китай имеет достаточно сильную армию и, в отличие от США, не боится ядерного оружия России, поскольку его демографический потенциал позволит пережить любую локальную ядерную войну.

Четвертая ошибка связана с нереальным планом относительно военной агрессии России на Украине. У России есть возможности запустить сценарий распада Украины. Но вот довести этот сценарий до конца у нее нет никакой возможности. Оккупация Одесской и Харьковской областей Украины Россией приведет к консолидации и сопротивлению украинцев путем прямой войны. Такая война помимо неизбежного увязывания российских войск в войне по всему фронту неизбежно приведет к расколу в самой России.

Пока войну в ТОТ ДЛО (в так называемых ДРН и ЛНР) Россия может внутри своей страны хоть как-то выдать за гражданскую, это позволяет обеспечивать поддержку власти населением. Открытая агрессия и увеличение территории оккупации Украины Россией приведет к разрушению шаткого статус-кво в самой России.

Пятая ошибка — неучет весьма вероятной инноватизации и гражданской деолигархизации Украины, что по степени воздействию на Россию будет намного более масштабным, нежели все эти опыты с Госпланом и государственной деолигархизацией. Из-за этих ошибок сценарий «национальной модернизации» России имеет очень низкую вероятность осуществления. Поэтому сценарий «геополитической капитуляции» России более вероятен.

Мировое доминирование и экспансионистская политика России на основе ядерного превосходства

Послание президента Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года впервые намекает на появление целостного видения перспектив России и ее геополитической стратегии. Будучи рассмотренные сами по себе, эти намеки президента в виде устрашения мира новыми средствами неизбежного ядерного уничтожения выглядят как безумие. Однако, будучи рассмотренными в составе целостной стратегии, они выглядят, скорее, как «Стратегия Отчаяния».

Путин как президент России сделал самую большую ставку в геополитической игре, которая когда-либо делалась в истории мира. Дальше ставки уже повышать нельзя, однако и ставка предельная. Обратите внимание на его слова «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Иными словами, президент России сказал: мы не остановимся ни перед чем, даже перед уничтожением всего мира, если вы не позволите России достичь своих целей. Причем если Запад разрушил социалистический лагерь в Восточной Европе, а затем и СССР, то достижение целей Россией означает возрождение квази-СССР и в том или ином виде оккупацию Восточной Европы.

То, что уничтожение мира Россией может быть сделано как ответ на чужой ядерный удар, — не более, нежели чисто техническое условие в контексте нарастания военных провокаций, которые последние годы производит Россия во всех сферах политики: оккупация территорий сопредельных государств, участие в военных конфликтах на Ближнем Востоке, вмешательство в выборы многих стран, кибератаки по всему миру, провокации российских военных самолетов и военных кораблей. То есть чередой наглых и массовых провокаций всегда можно спровоцировать войну, в которой можно вынудить кого-то первым нанести ядерный удар.

Установка на войну, публично заявленная Президентом России на основе тактики дворовых драк в своем детстве: «если драка неизбежна, бить надо первым», меняет представление об ударе лишь в ответ. В контексте ядерного оружия такая установка приобретает весьма трагическое звучание, поскольку нивелирует условие «ответного удара» как обязательное. Тактика становится стратегией, если стратег по разным причинам считает некоторую тактику стратегически важной.

Давайте рассмотрим основания видения мира и установки стратегии достижения лучшего положения в мире Россией, которые были изложены Сергеем Карагановым как определенная философия. Независимо от того, насколько безумным мы можем считать такой подход, нужно помнить важное обстоятельство — воображаемая реальность для некоторой страны становится действительной, если ее элита в нее верит и может навязать свою веру целому народу.

Посмотрите, как мыслит Караганов в своей статье «Стратегия упреждающего сдерживания»: «…Появление ядерного оружия — ключевой фактор перераспределения сил в мире. На протяжении пятисот лет с XVI века лучшие пушки и военные корабли Европы были фундаментом, на котором строилось ее политическое, экономическое и культурное доминирование, способность грабить колонии или полуколонии, перераспределять мировой ВНП в свою пользу. Ситуация изменилась с появлением у СССР, а потом у Китая ядерного оружия. Половина мира вышла из этого подчиненного состояния. Затем на историческую секунду с 1991-го по 2007 гг. превосходство Запада, казалось, вернулось. Но затем с восстановлением России, с серией военно-политических провалов США, с выявившейся в 2008 году слабостью западной экономической модели перераспределение сил не в пользу Запада мощно возобновилось. Писал уже, что это самая глубинная и трудноискоренимая причина взрыва враждебности к России. Привыкание к новой ситуации, где Запад уже не военно-политический, а значит и не идеологический и не экономический гегемон, будет долгим…»

Относительно Европы это не так. В основе мощи Европы с XVI века лежала вовсе не военная сила, а концептуальные содержания, которые становились основанием науки и технических изобретений. Военная сила — следствие философских идей, научных открытий и инженерных изобретений. Однако, как уже выше говорилось, идеи, открытия и изобретения являются следствием постоянно увеличивающейся и управляемой свободы.

Россия тоже может сказать, что у нее управляемая свобода. Однако если в Европе управление свободой происходило с установкой на ее увеличение, то в России почти всегда и практически неизменно управление свободой происходило с установкой на ее ограничение. В этом принципиальная разница двух цивилизаций.

В нынешней мировой ситуации Россия не только производит ограничение свободы и архаизацию внутри собственной страны, но и своей агрессивной политикой пытается привести мир к архаизации и к ограничению свободы в глобальном масштабе.

«Стратегия Отчаяния» и «Стратегия Шанса для всех»

Вот модель цивилизационного мышления Караганова, которое поддерживается нынешней российской властью: 1) В основе мощности цивилизации лежит ее военная мощь; 2) Мир видится через распределение мирового ВНП, которое обеспечивается военной силой, то есть Запад получил лидерство, потому что его военная сила была больше; 3) Перераспределение мирового ВНП в пользу Китая и России — главная причина враждебности Запада к России.

Здесь можно увидеть разрушение самого принципа мирового домината, который выполняет универсальные функции (эмитент мировой валюты, мировой полицейский, мировой инноватор и т.д.). Как утверждает Караганов, универсальные функции мирового домината использовались США в свою пользу как отдельного государства. В таком случае единственный выход — разрушить несправедливую систему силой.

Что Россия делает в несправедливом мире, с точки зрения Караганова?

«Рушится и пятнадцатилетний — с 1991 по 2007 г. — «либеральный мировой порядок» гегемонии Запада. Россия разрушает этот порядок, поскольку он: а) не выгоден России; б) не справедлив и антилиберален — лишает страны и народы права выбора; в) он худший из беспорядков…»

Вообще-то это так и есть. Порядок Запада действительно несправедлив и действительно рушится. Однако нюанс в том, что предлагаемый Россией порядок несправедлив еще больше. И новый порядок может быть построен, не отталкиваясь от того беспорядка, который предлагает Россия, а от того несправедливого порядка, который предложен Западом.

Подлинное разрушение мирового порядка возможно лишь в одном случае — когда будет предложен более сложный, а не более простой, как предлагает Россия, концепт нового мирового порядка и продемонстрированы усилия по его созданию. Россия, традиционно использовавшая для цивилизационного развития европейскую философию, оказывается не готова предложить кроме военного насилия и ядерных угроз ничего концептуального, никакой философии, никаких новых идей.

Таким образом налицо крупнейшая проблема — Россия разрушает невыгодный ей старый мировой порядок, но она не предлагает для нового мирового порядка ничего кроме конфликтного мира, построенного на силе, взаимном страхе и принудительной архаизации в свою пользу. Россия становится основным тормозом мира, основным сдерживателем мировой перспективы.

Каковы субъекты нового мирового порядка в представлении Караганова?

«Надежды на то, что мир сплотят транснациональные корпорации, не сбылись: национальные государства по сей день их перекрывают. Мы видим послушно марширующие транснациональные корпорации, покорно подчиняющиеся санкциям. ТНК и так называемое глобальное гражданское общество все больше «национализируются», становясь рычагами национальных государств…»

Здесь возникает принципиальное непонимание российской элитой роли гражданского общества вообще и роли самодостаточных сообществ в частности. Если Россия традиционно подавляет гражданское общество у себя, то это еще не значит, что самодостаточные общины не смогут стать в мире субъектами, мощность которых сопоставима с мощностью государств и корпораций. Для России это непонятно и нереально в ближайшем будущем. Однако для остального мира, и даже для Китая, это может стать многообещающим пространством зарождения новой субъектности.

В своем интервью Караганов формулирует принципы нового мирового порядка, хотя правильнее сказать старого мирового порядка времен Холодной войны: 1) противопоставить искусственному интеллекту можно только военную силу; 2) международные отношения нужно строить на балансе страха; 3) баланс страха будет возникать на новой структуре ядерных угроз; 3) при международном сотрудничестве нужно использовать дозированное доверие.

Каков идеальный мир для России внутри таких представлений о силе и доминировании? Да все то же самое, что и сейчас, но только вместо домината США, доминатом должна быть Россия. И зачем миру это? США хоть свободу и демократию продвигали. А Россия что может продвинуть? Лишь архаизацию и ограничение свободы.

Итак, что предлагает Запад миру? Блокчейн, криптовалюту, социальные сети, 3d-принтинг, электромобили, автономный транспорт как массовая услугу, новые виды энергии промышленного масштаба, искусственный интеллект, роботизацию, корпорации и самодостаточные общины как равные государству, наконец, колонизацию Марса. Причем концептуально некоторые предложения связаны — например, самодостаточные общины при помощи блокчейна, криптовалюты и социальных сетей могут конкурировать с государствами и корпорациями.

Что предлагает Россия миру? Баланс страха на основе ядерного оружия и стремление России к субмировой гегемонии «Русского мира». Конечно каждое по отдельности предложение Запада можно и нужно критиковать. Но Запад, по крайней мере, разнообразен в своих предложениях — авось какое-то или многие создадут нам позитивную перспективу. В этом смысле даже на слух предложение России звучит как эпический идиотизм.

То, что предлагает Россия, это тупиковый концепт мирового порядка. Даже как временный он не содержит никакой содержательной перспективы. Это концепт подталкивания мира к мировой войне без какого-бы то ни было позитивного будущего.

В человеческом мире сила не является самодостаточной. Универсальные смыслы и позитивная перспектива сильнее любого могущества. Россия не производит ни смыслов, ни перспектив, поэтому любое ее могущество временно и неустойчиво. Ядерное могущество является предельно бессмысленным и абсолютно бесперспективным, поскольку оно произрастает из мирового шантажа, а не из позитивных сущностей универсального порядка.

Мир и без России будет иметь смысл. А вот Россия без мира смысла не имеет. Мирозлобная Россия действительно миру не нужна. Однако даже мирозлобную Россию мир не будет уничтожать. Мирозлобие в отличие от миролюбия несамодостаточно — оно пожрет себя само, если Россия окажется изолированной от мира.

Эти мыслительные ошибки российской элиты не являются какими-то мелкими, несущественными или похожими на ошибки других национальных элит. Российская элита сегодня питает демонов. Отъевшись, эти демоны сожрут Россию.

Единственное полезное действие, которое может осуществить Россия, это — изжить свое мирозлобие, свою зависть, свой реваншизм, свой ресентимент, свою агрессию. В ином случае это приведет к саморазрушению без сомнения великой когда-то цивилизации.

«Стратегия Отчаяния» (зачем нам такой мир, если там не будет России?) является прямым логическим следствием представлений о мире, построенном на силе, доминировании и агрессии.

Мир, построенный на новых идеях, открытиях и изобретениях, на новых смыслах и на новой позитивной перспективе, позволяет создать «Стратегию Шанса для всех». И пока эта Стратегия рождается вне России.