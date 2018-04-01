В «Кольцово» могут разрешить курение пассажирам в зоне вылета

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года. С того времени в аэропорту «Кольцово» комната для курения работала еще некоторое время, пока летом 2014 года Свердловский Роспотребнадзор не провёл проверку и не выдал аэропорту два документа: постановление о наложении штрафа в 60 000 рублей за работу курилок и предписание с требованием их убрать. Основанием для проверки послужили жалобы граждан, которым не нравилась идея курить вопреки закону.

«Людям не понравилось, что в аэропорту разрешено курить вопреки требованиям закона. В ведомство с жалобой обратились граждане. На её основании была проведена проверка, и аэропорт был привлечён к ответственности», — пояснила E1.RU пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева.

Аэропорт пытался обжаловать данные решения в Арбитражном суде, но все попытки не увенчались успехом, таким образом курилка в настоящее время закрыта.

В 2015 году, депутат Госдумы Андрей Крутов предлогал временно заморозить антитабачные ограничения на весь 2018 год, когда в России будет проходить чемпионат мира по футболу.

Как же сейчас курящие граждане «живут» в аэропорту «Кольцово» выясняли корреспонденты ИА «Уральский меридиан».

Пообщавшись с заместителем начальника линейного отдела подполковником внутренней службы Верещака Владимиром, мы выяснили, что граждане активно пользуются установленным местом для курения расположенном в 15-ти метрах от входа в здание аэропорта. Та курилка, что в самом здании находится в закрытом состоянии, помимо таблички уведомляющей о запрете курения, вход преграждают мобильные столбики ограждения и сама дверь опломбирована.

За курение в неположенном месте предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ).

Транспортные полицейские нарушителей не выявляли в курилке расположенной в здании, однако привлекали к административной ответственности за курение в неустановленном для этого месте, это те, кто курил прямо у входа в аэропорт. За 2016 год к административной ответственности было привлечено 1874 курильщика, в 2017 году — 466, за январь 2018 года нарушили закон всего 11 человек.

Пообщавшись с пресс-службой аэропорта «Кольцово», мы выяснили что думают они на этот счет: «Конечно, курящим пассажирам было бы комфортнее с работающей курилкой, ведь пройдя паспортный контроль, человек больше не может выйти из зоны ожидания. Но против запрета мы пойти не можем, поэтому остается только ждать, возможно в данный закон внесут поправки и мы сможем открыть курилку».

Между тем, руководство аэропорта «Шереметьево» предлагает вернуть курилки, об этом заявил на круглом столе в Московской областной думе и.о. первого заместителя, заместитель гендиректора по обслуживанию пассажиров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Кайгородов , сообщили РБК. По его словам, из-за отсутствия официальных зон для курения страдают некурящие пассажиры, которым приходятся дышать дымом в туалетах.

«Я против курения и не курю, но когда пассажир не имеет возможности покурить, он обязательно курит в туалете, и этим все дышат», — объяснил Кайгородов.

Кроме того, курение в туалете не только может доставить дискомфорт некурящим людям, но и прежде всего нарушает технику пожарной безопасности, а также является административным правонарушением, поэтому не освобождает граждан от ответственности.