Нацизм в законе: почему Вашингтон то запрещает, то разрешает вооружать «Азов»

«Небольшое замеченное положение в 2232-страничном законопроекте о государственных расходах, принятом на прошлой неделе, запрещает американскому оружию поступать в неоднозначное ультранационалистическое добровольческое формирование в Украине , которое открыто принимало неонацистов в свои ряды», — сообщило 27 марта издание The Hill, специализирующееся на освещении новостей с Капитолийского холма (отсюда и название). Надо отметить, что западная пресса с достойным лучшего упорством до сих пор именует «Азов» добровольческим батальоном, хотя он еще летом 2014 года был полностью легализован в составе МВД , 17 сентября 2014 года получил официальный статус полка, а 10 октября 2014 года — полка Нацгвардии.

Вашингтонские журналисты отметили: «Принимаемые в течение последних трех лет законопроекты о расходах включали в себя запрет на помощь США Украине в вооружении батальона „Азов“, но это положение каждый год исключалось до окончательного прохождения документа. Однако в этом году законопроект о выделении из налогов суммы 1,3 триллиона долларов, подписанный на прошлой неделе, предусматривает, что „никакие средства, предоставленных этим актом, не могут использоваться для вооружения, обучения или иной помощи батальону „Азов““.

»Белое превосходство и неонацизм неприемлемы и им нет места в нашем мире. Я очень рад тому, что недавно принятый бюджет запрещает США предоставлять оружие и оказывать содействие в осуществлении боевой подготовки неонацистскому батальону «Азов», ведущему боевые действия на Украине», — заявил по этому поводу член Палаты представителей от Демократической партии Ро Ханна (американец индийского происхождения, с 2016 года представляющий в Конгрессе 17-й избирательный округ Калифорнии, где находится Силиконовая долина с ее леволиберальным электоратом).

В своем заявлении Ханна отметил, что Штатам надо идти дальше, и « Госдепартаменту следует оказать давление на Киев, чтобы тот отмежевался от этого вооруженного формирования, и провести расследование для выяснения того, предоставлялось ли уже этому вооруженному формированию какое-либо наше оружие или оказывалась ли ему нами (помощь. — Прим. авт.) в боевой подготовке».

В связи с этой историей нельзя не вспомнить, что 10 июня 2015 года Палата представителей Конгресса США при обсуждении законопроекта об ассигновании денег для Министерства обороны единогласно приняла специальную поправку, которая, по словам инициировавшего ее (наряду с конгрессменом от штата Флорида Тедом Йохо) конгрессмена-демократа от штата Мичиган Джона Коньерса-младшего, «гарантирует, что наши вооруженные силы не будут обучать членов омерзительного неонацистского батальона „Азов“». Почему же она не выполнялась?

«К началу дебатов об выделении средств в ноябре, поправка Коньерса-Йохо оказалась под угрозой, — сообщило 14 января 2016 года издание The Nation. — Это происходило так. Государственный чиновник, знакомый с дебатами, сообщил The Nation, что Комитет по ассигнованиям на оборонные нужды подвергся давлению со стороны Пентагона , чтобы удалить поправку Конайерса-Йохо из текста законопроекта».

Пентагон мотивировал это тем, что выделение средств и так блокируется ранее принятым «законом Лихи», однако, этот закон охватывал лишь те группировки, о которых «государственный секретарь имеет достоверную информацию о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека». При этом Госдепартамент США никогда не утверждал, что имеет такую информацию об «Азове».

«Учитывая тот факт, что армия США тренировала украинские Вооруженные Силы и части Нацгвардии, поправка Коньерса-Йохо имела большой смысл; запрет помощи США неонацистскому батальону «Азов» способствовало бы тому, что президент Обама часто называет «нашими интересами и ценностями»», — иронично отметили в The Nation, добавив, что «зарезав антинеонацистскую поправку, Конгресс и администрация (президента. — Прим. авт.) проложили путь к тому, что американское финансирование окажется в руках самых опасных элементов, действующих сегодня внутри Украины».

Определенное влияние в преодолении принятой Конгрессом поправки мог сыграть Роман Зварич . Американец украинского происхождения, занимавший в 1980-е годы важные посты в зарубежной ОУН*, после победы Виктора Ющенко он стал в 2005 году министром юстиции, а в 2006 году представителем президента в Верховной Раде . В конце июля 2014 года Зварич вступил в «Азов», а уже осенью стал руководителем штаба Андрея Билецкого в Верховную Раду. В августе 2015 года Зварич стал председателем штаба новой структуры — Гражданского корпуса «Азов», объединившего праворадикалов в тылу (уже к марту 2016 году отделения Гражданского корпуса открылись во всех областях Украины и могли мобилизовать на улицы не менее 3 тысяч крепких активистов). Одновременно благотворительный фонд, возглавляемой его женой Светланой Зварич-Ковалевской, взял «Азов» на полное довольствие, передав ему за несколько лет более 50 млн гривен.

Источники изданий «Вести» и «Страна» в националистической среде не раз указывали на Зваричу как связующее звено между «Азовом» и украинской диаспорой в Америке (очень богатой и влиятельной) и правившей тогда в Штатах Демократической партией. Дороги Зварича и «Азова» разошлись только в 2016 году, и по целому ряду причин, среди которых опять-таки называли поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах. «После поражения демократов на выборах в США, Игорь Зварич и Игорь Фиглус (бывший муж министра финансов в 2014 — 2015 годах Натальи Яресько, американец. — Авт.) больше не передают денег аваковскому „детищу“», — заявил 19 января 2017 года «Вестям» лидер радикальной организации «Наждак» Николай Дульский

Тем не менее, даже летом 2017 года «Азов» продолжал одним из первых получать новое оружие из Штатов, например, противотанковые гранатометы PSRL-1.

Вето, наложенное сейчас Конгрессом на вооружение и подготовку бойцов «Азова», также может быть связано с действиями из Киева. О том, что Петр Порошенко нанимает в США крупные лоббистские компании для продвижения своих интересов, писалось уже давно. О том, что в сферу этих интересов входит борьба против «Азова», можно было судить хотя бы по тому, что накануне резонансных обысков в июле 2017 года у замминистра внутренних дел Вадима Трояна (бывший начальник штаба «Азова», до сих пор тесно связанный с частью), сразу после которых пошли требования об отставке Арсена Авакова , в западной прессе прошел целый ряд схожих публикаций об угрозе молодой украинской демократии со стороны вооруженных до зубов националистических батальонов (и также с прямыми указаниями на необходимость снятия со своего поста Авакова).