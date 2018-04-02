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В Мурманске наледь с крыши упала на ребенка
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В Мурманске наледь с крыши упала на ребенка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четырехлетний ребенок получил сильные травмы после падения на него глыбы льда с крыши и был госпитализирован. Инцидент произошел на Кольском проспекте.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Первомайского административного округа, по факту происшествия начата проверка. Если выяснится, что инцидент произошел по вине управляющей компании дома, вовремя не организовавшей чистку крыш от снега и наледи, то виновные могут оказаться в суде.
По словам медиков, мальчик получил ушиб теменной области, его жизни ничего не угрожает. После осмотра врачей он был отпущен домой.
«Федеральное агентство новостей» сообщало, что в Ивановской области в результате падения наледи с крыши погибла пенсионерка.
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