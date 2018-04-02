В Мурманске наледь с крыши упала на ребенка

Четырехлетний ребенок получил сильные травмы после падения на него глыбы льда с крыши и был госпитализирован. Инцидент произошел на Кольском проспекте.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Первомайского административного округа, по факту происшествия начата проверка. Если выяснится, что инцидент произошел по вине управляющей компании дома, вовремя не организовавшей чистку крыш от снега и наледи, то виновные могут оказаться в суде.

По словам медиков, мальчик получил ушиб теменной области, его жизни ничего не угрожает. После осмотра врачей он был отпущен домой.