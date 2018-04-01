УГМК отчиталась о полном сносе башни фотоснимком

Нина Пелевина. Строители демонтировали остатки телебашни, которую взорвали в минувшем уикенде. Тяжелая техника с длинной стрелой и гидравлическими клещами обрушила 30-метровые остатки некогда самого высокого из заброшенных сооружений в России . О завершении проекта сообщила на своей странице в Facebook замруководителя пресс-службы УГМК

На снимке видно, что к круглому основанию, на котором еще 31 марта стояли обломки, сделана насыпь для подъезда техники. Обломков — их обещали убрать в течение двух недель — уже нет.

Снос 230-метровой башни, заложенной еще в начале 80-х годов прошлого века, сопровождался шумной кампанией. Противники сноса собирались отстоять сооружение, наиболее отчаянные накануне сноса, произошедшего 24 марта, штурмовали ее, забравшись на площадку.

Вышку снесли направленным взрывом, процесс прошел почти безукоризненно — обломки упали точно по центру земляной подушки. Небольшая неточность в расчетах не позволила уничтожить всю конструкцию.