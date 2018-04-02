Активисты митингующего Волоколамска задержаны: как отреагировал город?

Артем Любимов , задержанный в субботу, 31-го марта, арестован на 15 суток. Он признан виновным по статье «неповиновение законному требованию полиции». Формально арест Артема Любимова не связан с протестными акциями: его задержали в субботу, 31-го марта, когда он ехал из Волоколамска Москву . Протокол был составлен за «неповиновение требованиям сотрудников полиции». В чем конкретно заключалось нарушение закона — неясно, утверждает его адвокат: то ли не дал полицейским паспорт, то ли отказывался садиться в машину и нецензурно выражался.

Впрочем, учитывая нынешние жесткие требования к организации массовых акций, Любимова кажется странным, что до этого он никак не сталкивался с полицией. Ряд СМИ окрестили Любимова «кукловодом», подчеркивая, что он является сторонником Навального, пожертвовал в его фонд 200 тысяч рублей и якобы пытался превратить борьбу со свалкой в политический протест. Однако организатором волоколамского протеста Любимова назвать нельзя, считает Татьяна Лозова, мама «девочки в розовом» которая жестом грозила подмосковному губернатору:

— Конкретно сказать, что он организовал, я не могу. Меня точно он не организовывал. И всю нашу группу. Просто у нас в телефонах, в WhatsApp есть у всех группа. Одна группа просто «Ядрово», есть «Ядрово задыхаемся». Есть группа по классам, то есть, у меня двое детей в школе: у старшей дочки один класс, где там люди тоже скидывают, пахнет-не пахнет, когда митинги или еще что-то. Также у маленькой дочки своя группа. Насчет навального сказать не могу, потому что мне точно такой же вопрос задавали, и говорили, что, мол, мы тоже от него. Только я его в глаза не видела, даже не знала кто это. Это потом уже мне муж рассказал и показал в интервью. Я говорю: а я тут каким боком прилепилась? Потому что сослались на жест, который сделал мой ребенок, что это якобы как он всем говорил, и мне это говорили люди, я лично не читала, что он меня знает, что он знает моего ребенка, сколько ему лет, и где она учится, но это просто бред.

Журналист и блогер Артем Любимов в регионе известен как борец с «Единой Россией» . В 2016 году он собирался участвовать в выборах в Волоколамском районе, но попал в больницу, сообщив, что его пытались отравить неизвестным ядом. В интернете Любимову посвящено немало публикаций, в том числе довольно сомнительных — о его связях с бизнесменом Рустемом Терегуловым, который якобы может быть заинтересован в протестах вокруг свалки, и даже о том, как Любимов ездил в Одессу встречаться с Саакашвили и якобы получать от него какие-то деньги. Впрочем, многие из этих публикаций появились только, когда протест в Волоколамске начал расти. Вот как ситуацию комментирует житель Волоколамска Павел Цветков

— Да тут каждый человек круче чем Любимов. Мы же все против этой свалки. Тут без разницы какую фамилию туда написать. Тут активистов полный город. Тут просто хотят дышать свежим воздухом. Вы поймите, что народ за все время не было ни одного плохого поступка правопорядка, каким-то органам, никто ничего плохого не сделал, за палки не брался. Народ просто выходил, давал интервью, писал на транспарантах какие-то свои просьбы. А тут получается, из нас сделали врагов номер один. Нашли каких-то активистов, начали арестовывать. Например когда мы приехали на пикет, все люди приехали в обычных респираторах (по возможности). Эти респираторы органы власти заставляли снимать. Знаете почему? А потому что не видно лиц, есть опасность. Какая опасность? Люди просто заткнули, чтобы этой дрянью не дышать.

Многие жители Волоколамска восприняли арест Любимова как попытку власти их напугать и сломить. Требование его освободить уже звучало на митинге в восркесеьне, 1-го апреля, и вероятно, еще прозвучит.