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Синоптики пообещали серьезное потепление в Москве на следующей неделе
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Синоптики пообещали серьезное потепление в Москве на следующей неделе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о предстоящем на следующей неделе потеплении в Москве, передает RT.
Вильфанд уточнил, что «это не первоапрельская шутка».
"Дело в том, что циркуляция над европейской территорией России с завтрашнего дня претерпевает существенные изменения. Это значит, что Москва будет находиться в зоне перемещения, или адвекции, очень теплого воздуха… И уже завтра мы прогнозируем, что температура днем достигнет двузначной величины, то есть +8…+10 °С", — рассказал он.
Ранее синоптики назвали дату начала климатической весны в Москве.
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