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Врио губернатора Кузбасса: Виновные в трагедии понесут наказание
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Врио губернатора Кузбасса: Виновные в трагедии понесут наказание 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев заявил РИА Новости, что все виновные в трагедии в Кемерове понесут строжайшее наказание.
По его словам, следствие получит всю необходимую информацию, и никто не будет выгорожен или спрятан.
Как заявил Сергей Цивилев, он принимает область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы виновные были наказаны.
Сегодня подал в досрочную отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Его заявление удовлетворено, врио назначен Сергей Цивилев.
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