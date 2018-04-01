Врио губернатора Кузбасса: Виновные в трагедии понесут наказание

По его словам, следствие получит всю необходимую информацию, и никто не будет выгорожен или спрятан.

Как заявил Сергей Цивилев, он принимает область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и прежде всего наши дети. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы виновные были наказаны.