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В Сеть попали снимки абсолютно голой звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер
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В Сеть попали снимки абсолютно голой звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер 

Passion.ru 49 минут назад
Фото: Passion.ru
Американские хакеры слили в Сеть очередную порцию супероткровенных фотографий одной из мировых звезд. На этот раз под прицелом оказалась исполнительница роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» — Лейтон Мистер.
На снимках, слитых анонимной группой хакеров в Сеть и опубликованных порталом Celebjihad, Лейтон позирует в костюме Евы, демонстрируя на камеру свой бюст и не только его. На некоторых фото видно, как актриса занимается сексом — должно быть, с мужем Адамом Броди.
Напомним, Лейтон и Адам женаты уже 4 года и воспитывают 2-летнюю дочь Арло. После «Сплетницы» Мистер снялась в нескольких крупных проектах, в том числе в комедии «Папа-досвидос» и «Судья».
Фото: Instagram
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