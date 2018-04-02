В Сеть попали снимки абсолютно голой звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер

Американские хакеры слили в Сеть очередную порцию супероткровенных фотографий одной из мировых звезд. На этот раз под прицелом оказалась исполнительница роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» — Лейтон Мистер

На снимках, слитых анонимной группой хакеров в Сеть и опубликованных порталом Celebjihad, Лейтон позирует в костюме Евы, демонстрируя на камеру свой бюст и не только его. На некоторых фото видно, как актриса занимается сексом — должно быть, с мужем Адамом Броди

Напомним, Лейтон и Адам женаты уже 4 года и воспитывают 2-летнюю дочь Арло. После «Сплетницы» Мистер снялась в нескольких крупных проектах, в том числе в комедии «Папа-досвидос» и «Судья».

Фото: Instagram