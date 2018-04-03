#зверьеивечер

Внимание, конкурс! Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Новый конкурс «Вечерки» посвящен тем, кто не дает нам хандрить, а напротив, дарит массу положительных эмоций. Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом. Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Сергей Бурцев : В 2014 году к нам на дачу забрел худой котенок. Назвали ее Блохой, так как очень высоко прыгал. Когда надо было заводить ветпаспорт — записали Мусей. Сейчас Мусе-Блохе 3,5 года.

ХВОСТАТЫЕ НОВОСТИ

Кормить разрешается

Московский зоопарк с 1 апреля даст посетителям возможность самостоятельно покормить животных на специальных кормовых площадках.

— С 1 апреля этого года мы планируем ввести специальные пакеты с едой, на которых будет написано, кого этим можно кормить. Будут размещены специальные кормовые площадки. Сейчас мы анализируем, кого можно будет кормить и в какие дни… Возможно, предоставим вариант кормления животных с утра, — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова

«Лайки» для лайки

Появилась социальная сеть только для домашних питомцев. В приложении — аналоге «человеческому» Instagram — могут регистрироваться только животные. Идейная вдохновительница и хозяйка пса по имени Ангус Андреа Нереп решила порадовать своего друга и создать новый продукт. Правда, вместо «лайков» будут «обнюхивания». Таким образом питомцы смогут увеличивать количество своих подписчиков.

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