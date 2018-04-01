Болезнь глаз может помешать спасенному на Сахалине орлану вернуться в дикую природу

История спасения редкого орлана началась в ноябре прошлого года, когда истощенную птицу обнаружили на нефтегазовой платформе «Беркут» проекта «Сахалин-1», которая находится в 25 км от берега. Сотрудники Exxon провели спасательную операцию по снятию птицы с платформы. На время лечения орлана разместили у сахалинского зоозащитника. В конце марта в Южно-Сахалинске орнитологи Владимир Романов и Владимир Мастеров провели контрольное обследование птицы.

"В целом, из истощенной птицы в подавленном состоянии мы после почти четырехмесячного лечения получили здоровую упитанную особь. Но, исследования показывают, что у птицы хроническое заболевание глаз и для нее будет лучше, если она останется с людьми ", — сказал Романов.

С мнением ветеринарного врача, который лечил больного птенца, согласен и ведущий специалист по белоплечим орланам, орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Мастеров. «Мы независимо с Владимиром [Романовым] изучали этот вопрос: он — с точки зрения ветеринарии, я — с точки зрения экологии и пришли к выводу, что для сохранения этой птицы лучше определить ее на содержание в вольерных условиях. С точки зрения науки особая ценность птицы — в возможности сохранить для природы ее гены », — сказал Мастеров.

О дальнейшей судьбе орлана

Так как птица краснокнижная, то решение о ее дальнейшей судьбе принимает уполномоченный орган, которым является Росприроднадзор. Если Росприроднадзор примет решение о передаче на вольерное содержание, орлан обретет невесту. «Она уже есть. Правда, старше нашего орлана на 1 год», — сообщил Мастеров.

"Из сахалинского самца и самочки из Комсомольска-на-Амуре может получится пара. Сотрудники зоопарка постараются создать им условия для размножения, чтобы их уникальные гены способствовали поддержанию генетического разнообразия естественной популяции и не прерывалась цепочка, которая была заложена природой ранее", — пояснил ученый.

Об орланах

Белоплечий орлан — эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ , Международную красную книгу Азии, Красные книги Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей, а также Приморья. Численность вида составляет 6-7,5 тысячи особей. На Сахалине обитают чуть более тысячи особей.

Первого апреля отмечают экологический праздник — Международный день птиц. В СССР официально он праздновался с 1926 года (с перерывами), в России возродился в 1994 году.