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Гостиницу для кошек открыли в Ираке
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Гостиницу для кошек открыли в Ираке 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Первая в Ираке гостиница для кошек открылась в Ираке. Об этом сообщает Reuters.
Студент Ахмед Тахер Маки, который учится на ветеринара, сделал отель для пушистых питомцев из собственного дома. По его словам, это первое заведение подобного формата в стране.
Отель для кошек находится в городе Басра на юго-востоке Ирака. Одна ночь в такой гостинице обойдется хозяину питомца в пять тысяч динаров (около 240 рублей). В цену входят питание, спальное место, медицинские осмотры и игровая площадка.
По словам Маки, таким образом он хочет побудить людей брать кошек себе домой. «Забота о животных дает людям милосердное сердце», — отметил он.
В марте сообщалось, что в США хозяин обнаружил кота спустя 14 лет разлуки. Животное подобрал на улице зоозащитник. Он отправил кота в приют, где его просканировали. По словам хозяина, он был «на седьмом небе от счастья», однако больше всего ему хотелось бы узнать, что все эти годы делал его кот.
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