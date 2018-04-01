Ближайший соратник премьера Японии в апреле посетит Россию 

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никаи посетит Россию. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.
Ожидается, что высокопоставленный представитель ЛДП будет находиться в РФ с 26 апреля. Его поездка продлится четыре дня и станет этапом подготовки двусторонних контактов на высшем уровне.
Напомним, что в мае в Санкт-Петербург и Москву прибудет глава японского правительства Синдзо Абэ, который примет участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума и торжественной церемонии открытия перекрестного года культуры России и Японии. Абэ пообщается с российским президентом Владимиром Путиным.
В настоящее время, как отмечает NHK, прорабатывается программа пребывания в Москве Тосихиро Никаи. В частности, он может встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.