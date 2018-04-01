Ближайший соратник премьера Японии в апреле посетит Россию

Ожидается, что высокопоставленный представитель ЛДП будет находиться в РФ с 26 апреля. Его поездка продлится четыре дня и станет этапом подготовки двусторонних контактов на высшем уровне.