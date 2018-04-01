«Зомби», «Королева ночи» и «Микки Маус»: удивительные тюльпаны Голландии

Парк цветов Кекенхоф в НидерландахПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

"Этот сад, поражающий насыщенными красками природы, обязательно нужно увидеть, — говорит организатор путешествий Анна Лернер. — Я была в венском Фольксгартене, так называемом саду роз, но именно Кёкенхоф заставляет меня каждый год возвращаться в Голландию".

"Единственный минус — очень много людей, которые приезжают на машинах из разных стран, — продолжает Анна. — Поэтому, чтобы побыть в одиночестве, я каждый раз после прогулки по парку катаюсь по пустынным окрестностям на велосипеде, который можно здесь же взять в аренду".

История «Кухонного сада»

Парк цветов Кекенхоф в НидерландахПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

Название парка в переводе с голландского означает «кухонный сад», но это не значит, что где-то среди нарциссов и гиацинтов выращивают петрушку или укроп.

Дело в том, что территория парка в XV веке принадлежала графине Якобе фон Байерн, которая жила в замке неподалеку. А рядом с ее замком, скорее всего, были грядки с зеленью, они и дали название местности.

История Кёкенхофа, каким его знает весь мир, началась в XIX веке: здесь был разбит пейзажный парк в английском стиле, основанном на стремлении повторить природные ландшафты.

Развлекательным парком цветов Кёкенхоф стал после первой проведенной здесь выставки цветов под открытым небом в 1949 году.

Чем знаменит «Сад Европы»

Парк цветов Кекенхоф в НидерландахПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

На тридцати двух гектарах парка высаживают четыре с половиной миллиона тюльпанов более чем ста видов, а также два с половиной миллиона других луковичных растений, таких как гиацинты, крокусы, нарциссы и другие.

"Кёкенхоф задает тренды для флористов и ландшафтных дизайнеров всего мира, — рассказывает Наталья Миронова , эксперт флористического бизнеса, сотрудничающая с Кёкенхофом. — Но только четверть посетителей — профессионалы, а всего за два месяца парк принимает около полутора миллионов туристов".

Каждый сезон в Кёкенхофе посвящен определенной теме, которая разрабатывается в цветочных панно и декоре. В 2018-м это «Романтика в цветах», отражающая тенденцию последних лет: все чаще на территории парка молодые люди делают предложение своим избранницам.

Цветы, высаженные в форме храма Василия Блаженного, в парка Кёхенхоф, НидерландыЦветы, высаженные в форме храма Василия Блаженного в парка Кёхенхоф, Нидерланды

Темой 2010 года, кстати, была Россия : фигура Пушкина, импровизированный Большой театр, избушка на курьих ножках, матрешки, валенки. А на главной клумбе — панно, изображающее храм Василия Блаженного.

Когда ехать и как добраться

Публикация от Polina Turinskaya (@turinskay)

28 Мар 2018 в 12:46 PDT Парк открыт с конца марта до 13 мая каждый день с восьми утра до 19:30.

"Эта весна экстремально холодная в Голландии, поэтому я бы посоветовала ехать в Кёкенхоф во второй половине апреля и первых числах мая, — говорит Наталья Миронова. — Хотя если вы посетите парк в начале весны, в середине и в конце, это будут три разных парка, ведь здесь специально подбирают растения по периоду их цветения".

Агентства предлагают туры с шестого апреля продолжительностью от четырех дней с посещением парка и близлежащих городов — Гааги , Амстердама, Роттердама или Бремена

Стоимость тура — от 40 тысяч рублей, отдельно оплачиваются перелет Москва — Амстердам (от шести тысяч рублей в одну сторону на человека) и входные билеты, в том числе и в парк Кёкенхоф, — 17 евро для взрослых при покупке онлайн и 18 евро — в кассе.

Детский билет (от четырех до 17 лет) обойдется в восемь евро, дети до трех лет — бесплатно. Касса работает до 18:00.

Парк цветов Кекенхоф в НидерландахПарк цветов Кёкенхоф в Нидерландах

Конечно, можно самостоятельно организовать отдых и, прилетев в столицу Нидерландов, остановиться там или в ближайшем к Кёкенхофу городе Лиссе . Оттуда в парк ходят рейсовые автобусы.

Российский Кёкенхоф

Публикация от Israel Cortés (@israelcortesm)

27 Мар 2018 в 2:22 PDT "Нас часто называют российским Кёкенхофом, и нам, конечно, приятно такое сравнение, — говорит директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм. — Многие из растений, представленных в голландском парке, есть и у нас, а также можно сказать, что «Праздник весны», который мы проводим уже 18 лет, во многом вдохновлен парком весны — Кёкенхофом".

Публикация от Sang Pemimpi (@amesab)

28 Мар 2018 в 12:00 PDT В обоих парках можно увидеть необычные сорта тюльпанов: знаменитую «Королеву ночи» темно-фиолетовой расцветки, максимально приближенной к черной, красно-белые тюльпаны «Зомби», желто-красные «Микки Маус» и так называемые попугайные сорта, напоминающие экзотических птиц.

Публикация от Anees Saededdin (@mohamadsaededdin777)

30 Мар 2018 в 5:05 PDT