День геолога в России

День геолога был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля (в 2018 году — 1 апреля).

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР об учреждении праздника выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным . Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Начало апреля для проведения праздника было выбрано в силу того, что в это время у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним экспедициям и полевым работам.

Геология — наука о вещественном строении и составе Земли, ее происхождении, о классификациях, изменениях и истории, касающихся геологического развития Земли.

Геологическая отрасль — базовый системообразующий сегмент экономики России . Минерально-сырьевой комплекс России играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта, федерального и консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и государственных резервных фондов. Он стимулирует технологический рост смежных отраслей промышленности. Увеличение объемов производства и экспорта предприятий горной промышленности фактически обеспечивает основную долю роста российской экономики.

Человек научился пользоваться различными полезными ископаемыми очень давно. Поисками их в Древней Руси занимались рудознатцы. Первые достоверные сведения o них содержатся в документах XV века. По мере развития поискового дела рудознатцы эволюционизировали от служилых посыльных XV-XVII веков к «охочим людям» (добровольцам различного звания и состояния) и к целым династиям — профессионалов XVII-XVIII веков.

Большое развитие поисковое дело получило при Петре I. Им было создано в 1700 году первое в России государственное поисково-разведочное учреждение «Приказ рудокопных дел», преобразованное в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года геологическая служба в СССР получила быстрое развитие. В 1919 году при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) было создано Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году образовано министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году был создан государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на базе этого комитета сформировано министерство природных ресурсов Российской Федерации.

В 1990-х годах в силу недостаточного финансирования произошло свертывание целого ряда направлений научных геологических исследований. Резко сократились объемы разведочных работ. Многие геологические производственные предприятия практически прекратили свое существование. Серьезная ситуация в отрасли сложилась и с износом фондов, устареванием технологий, состоянием в сфере геологической информации и сервисных услуг. Россия столкнулась с тем, что отсутствие инфраструктуры и современных технологий тормозило разведку новых наиболее перспективных нефтегазовых территорий Восточной Сибири и континентального шельфа Арктики.

В последнее время ситуация начала улучшаться. Правительство РФ распоряжением от 21 июня 2010 года утвердило «Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года» и приступило к ее реализации. Согласно документу, стратегической целью развития геологической отрасли на этот период является формирование высокоэффективной, инновационно ориентированной системы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечивающей решение поставленных задач на современном этапе и в долгосрочном периоде.

На обсуждении находится «Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2035 года», разработанная по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Самоотверженными усилиями многих поколений геологов были открыты и разведаны тысячи месторождений полезных ископаемых, которые стали надежной основой успешного развития экономики России. За последнее десятилетие открыты полтора десятка месторождений благородных и цветных металлов мирового класса, геологи-нефтяники существенно расширили перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири и шельфа России.

Значительные успехи достигнуты в отстаивании геополитических интересов страны. Комиссией ООН по континентальному шельфу принято решение о признании Охотского моря шельфовой зоной России, а в настоящее время рассматривается заявка Российской Федерации на установление внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Раз в четыре года в Москве проводится Съезд геологов. Его основная задача — обсуждение и поиск решения наиболее важных актуальных проблем геологической отрасли.

Очередной VIII Всероссийский съезд геологов состоялся 26-28 октября 2016 года.

В День геолога вручаются государственные награды заслуженным работникам отрасли за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и заслуги в области развития минерально-сырьевой базы России, работники геологической отрасли награждаются почетными грамотами и ведомственными наградными знаками.

В День геолога поздравления и награды получают геологи, инженеры геологии, гидрогеологи, геохимики, геофизики — все профессии, связанные с изучением недр земли, разведкой и добычей полезных ископаемых. Своим считают этот праздник также взрывники, проходчики шахт, физические географы, геомеханики.