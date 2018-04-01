Журналистские расследования за 26 марта — 1 апреля

Губернаторский размах, или пир во время чумы

Источник: ЦУР Детей Абрамовича, Фридмана и Тинькова могут исключить из британских школ

Великобритании могут ввести мораторий на получение образования в местных колледжах и университетах для граждан России. Проверки затронут и тех, кто уже там обучается. О том, что обсуждение данной инициативы на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном ведется на уровне членов британского парламента , подтвердили сразу несколько источников. Если соответствующие ограничения будут реализованы, это станет сокрушительным ударом по представителям российских элит, которые предпочитают отправлять своих отпрысков на учебу за рубеж. Журналисты выяснили, кто из отпрысков чиновников и олигархов может не закончить образование в Британии, и кто уже отучился в элитных школах туманного Альбиона.

Источники: Ура.ру и Новое время

Темная сторона лунки

Супружеская пара — Виктор Христенко , бывший министр промышленности, и Татьяна Голикова , нынешний председатель Счетной палаты , — всегда считалась не бедной в правительстве. По крайней мере, если судить по их официальным декларациям. К примеру, в 2016 году Голикова и Христенко заработали на двоих 61 млн рублей. Это больше 5 млн рублей в месяц. Трудно представить, что не могла бы себе позволить средняя российская семья с таким доходом. Но журналисты обнаружили собственность у бывшего министра промышленности, на которую он даже вместе с супругой вряд ли смог бы накопить и за сотню лет. Это гольф-клубы. Буквально несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, Виктор Христенко стал совладельцем роскошных гольф-клубов в Московской области и Петергофе . Они занимают территории в сотни гектаров земли, а их стоимость может превышать десяток миллиардов рублей.

Источник: Новая газета

Из грязи — в мазе. Анатолий Сердюков снова оседлал финансовые потоки

Российские власти любят заявлять, что в борьбе с коррупцией внутри страны неприкасаемых нет, приводя в пример уголовное дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева . При этом как-то стороной обходят пример бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который, при всех масштабах коррупции, выявленной в его ведомстве, остался непотопляемым и даже получил вполне теплое и денежное кресло. Прославившись на всю страну после серии разоблачений и громких уголовных дел о хищениях в министерстве обороны РФ , Анатолий Сердюков предпочел уйти в тень, чтобы «не отсвечивать» и спокойно зарабатывать миллионы рублей менее рискованными способами, чем раньше. Журналисты выяснили, чем сейчас занимается номинально опальный министр, ловко избежавший и тюрьмы, и сумы.

Источник: Собеседник

«Стройотряд» Хуснуллина . Как менеджеры из Татарстана брали Москву

Пожалуй, самый прибыльный бизнес в Москве — это строительство. Строительство на деньги из бюджета при условии, что госконтракты распределяет свой человек. Расследование, проведенное журналистами, показало, что заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин тоже понимает толк в максимально выгодном девелопменте — для его реализации он сколотил себе почти национальную сборную, включив в нее своих коллег и знакомых бизнесменов, с которыми сошелся, еще работая в Татарстане. Уже первые тендеры на проектирование новых домов для жителей сносимых пятиэтажек, объявленные Московским фондом реновации жилой застройки в августе прошлого года, выявили явных фаворитов при распределении контрактов — в их число вошли компании, связанные с людьми из «сборной Хуснуллина».

Источник: Life

В день траура по погибшим в Кемерово в сауне «Зимняя вишня» утонул следователь

Труп следователя Алексея Чащина был обнаружен в бассейне с водой в день объявленного Владимиром Путиным национального траура — 28 марта. В том, что название сауны — «Зимняя вишня» — дословно совпадает со сгоревшим торговым центром в Кемерово, нет никакой мистики. Совладелец обоих заведений — миллиардер томского происхождения Денис Штенгелов . Уголовное дело по факту гибели Чащина возбуждено по статье с формулировкой «насильственная смерть». Впрочем, как объяснил судебно-медицинский эксперт, слова «насильственная смерть» появляются в любом из трех случаев: несчастный случай, самоубийство и убийство.

Источник: МК-Томск

«Ты что, не видишь, где он служил? Здесь их ни одного не будет». Как начальник полиции Курской области мстит бывшим коллегам

В декабре 1997 года в Москве был убит советник министра по атомной энергетике, замдиректора Курской АЭС по коммерческим вопросам Владимир Хохлов. В 1999 году Московский уголовный розыск и прокуратура Москвы при поддержке местного УБОП провели в Курске обыск по этому делу — он прошел в доме и на рабочем месте начальника уголовного розыска Курской области Виктора Сидорова , подозреваемого в организации убийства Хохлова. Теперь Сидоров, чудом восстановившийся в полиции через 10 лет после увольнения и возглавивший полицию области, мстит своим бывшим коллегам за участие в обыске.

Источник: МБХ-Медиа

Эксперты опасаются повторения кемеровской трагедии

Днем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, большинство из которых дети. Посетители центра задыхались от удушливого дыма или оказались отрезаны от выхода огнем, потому что в здании попросту не работала пожарная сигнализация — ее отключил персонал. Сейчас следственные органы выясняют, кто же именно виноват в случившемся, однако уже известно, что здание ТЦ было введено в эксплуатацию без разрешения со стороны МЧС и долгое время не проверялось надзорными органами. И точно таких же торговых центров по всей России сотни и тысячи, и их точно так же вводят в эксплуатацию без соблюдения норм пожарной безопасности, выдавая нужные бумаги в обмен на наличные в карманы чиновников.

Источники: Новая газета и Инсайдер

Две беды Кузбасса: Тулеевы и дороги

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» на самом деле — лишь одна из многочисленных крупных техногенных аварий, которые генерирует команда губернатора Кемеровской области Амана Тулеева . Остальные остались незамеченными из-за того, что они не сопровождались таким количеством жертв и не привлекали внимания прессы, но потенциальная опасность для людей сохранялась всегда. Два года назад новая дорога в регионе начала разрушаться через несколько дней после помпезного ввода в эксплуатацию. Причиной некачественно сделанной стройки стали массовые хищения приближенных губернатора, в том числе и его сына Дмитрия Тулеева , осваивающего подряды на дорожном строительстве. Местные СМИ обратили внимание, что дорожная катастрофа произошла сразу же после появления пропагандистского фильма «Дороги Тулеева», возглавляющего заслуги губернатора.

Источник: Руспресс

Менеджеры «Газпрома» могут «кинуть» Миллера на 3 млрд рублей

Инвестором проекта по строительству «Новоуренгойского газохимического комплекса» выступил «Газпром». Заказчиком — дочернее предприятие газового гиганта ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс». Строительство вела известная на Ямале «Производственная фирма ВИС», которая за 9 лет так и не смогла достроить этот объект. «Дочка» «Газпрома», которая выступала заказчиком газохимического комплекса, и фирма ВИС имеют друг к другу претензии. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении взятых на себя ранее обязательств. Расторгая контракт, «НГК» требует у компании ВИС в Арбитражном суде Санкт-Петербурга вернуть 41 млн рублей, потраченных на топливо и электроэнергию. ВИС встречным иском требует у дочки госмонополии 3 млрд рублей за завезенные и оставленные стройматериалы.

И если юристы «Газпрома» плохо подготовятся к заседанию, то ВИС решением суда сможет вывести из госкомпании 3 млрд рублей. Деньги уйдут в офшоры, принадлежащие Игорю Адольфовичу Снегурову — владельцу ВИС. А плохо подготовиться к процессу юристам «Газпрома» могут помочь топ-менеджеры госмонополии. Так, известно, что в свое время владелец ВИСа и топ-менеджер «Газпрома» Дмитрий Доев были тесно связаны друг с другом.

Источник: ПАСМИ

Как создать ОПГ, украсть 300 млн и остаться на свободе

Если в Китае за коррупцию чиновника ждет смертный приговор, то в России его коллега, обманувший родное государство, может даже не попасть за решетку, отделавшись экспроприацией части денежных средств. Складывается впечатление, что в нашей стране действуют два Уголовных кодекса: один для госслужащих и их родственников, другой — для всех остальных. Так, к примеру, племянник замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой Алексей Анохин получил 4 года и 6 месяцев условного лишения свободы за незаконное возмещение из госбюджета НДС в особо крупном размере. Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, Анохин и его подельники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. В итоге размер уплаченного при закупке продукции НДС был необоснованно завышен, и преступники за просто так получили возмещение из госбюджета порядка 294,3 млн рублей.

Ловля краба в мутной воде

На стол Владимира Путина легло анонимное письмо с призывом к революции в рыбной отрасли. Сейчас, кто не в курсе, действует исторический принцип распределения квот на вылов краба. Это когда компании, получившие квоты еще в 2000-х годах, автоматически их продлевают, если не нарушают условия вылова. Они ведь вложили средства в этот бизнес, модернизировали свои суда, заботятся о сохранении популяции краба, а не гребут все подчистую… И главное, ведь эффект от этого есть. И краба в морях больше стало, у людей появилась работа, и суда стали строить, и деньги потекли в казну, а не к браконьерам. Но авторы письма призвали президента от этого принципа отказаться, и вернуться к аукционам, совсем как в незабвенные лихие годы, когда больше заботились о сиюминутной прибыли, чем о серьезных инвестициях.

Источник: Собеседник

Кто будет курировать оборонку в новом правительстве, почему глава Подмосковья выводит активы за рубеж, чего может лишиться Шувалов, откуда деньги у Абызова и из чьего окна видна Красная площадь — в дайджесте ПАСМИ «Журналистские расследования за 19—26 марта».