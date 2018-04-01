День 1 апреля в истории 

День геолога
Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года «в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны». Отмечается в первое воскресенье апреля.
Инициаторами учреждения этого праздника стала группа геологов во главе с академиком Александром Яншиным, а поводом — открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Международный день птиц.
Целью этого праздника является сохранение видового разнообразия и численности диких птиц.
Этот день возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Оил-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США. В начале XX века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию. В годы революции и Гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юннатов Центральной биостанции.
День смеха.
Этот день, не внесенный ни в какие календари праздничных дат, по праву можно отнести к международным, поскольку обычай шутить и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах.
Есть множество версий возникновения Дня смеха. По одной из них, этот праздник зародился еще в древней Индии, где 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия и по случаю прихода весеннего нового года устраивали гуляния с шутками и веселыми проделками. А в Исландии считается, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
23 года назад (1995) начало своё вещание «Общественное российское телевидение» (ОРТ).
Компания стала преемником государственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным вещателем в СССР. В 2002 году компания была переименована в «Первый канал».
В настоящее время программы телекомпании имеют возможность смотреть 98,8% населения Российской Федерации, и зрители 190 стран мира.
25 года назад (1993) Президент РФ Борис Ельцин подписал Закон РФ № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».
Документ определил принципы установления и изменения прохождения государственной границы, установления и поддержания правоотношений на государственной границе.
Законом были также определены полномочия органов государственной власти, а также полномочия пограничных войск, войск ПВО, ВМФ, иных войск и воинских формирований РФ.
42 года назад (1976) была основана компания Аpple Computer.
Её основали Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Вейн. Первый компьютер — Apple I — они собрали в гараже семьи Джобса.
Сегодня Аpple Computer — одна из крупнейших компаний, занимающихся производством аппаратного и программного обеспечения. Совокупная выручка компании в 2017 году составила 229,2 миллиарда долларов.
240 лет назад (1778) был придуман знак доллара — $.
Существует множество версий происхождения этого знака, но согласно самой распространенной из них, первым этот знак в своих бухгалтерских книгах стал использовать торговец оружием Оливер Поллок.
В то время в США в качестве платежных средств активно использовали испанские пиастры, которые в деловых бумагах обозначались как сочетание букв PS. Считается, что, занося суммы выручки в бухгалтерские книги, Поллок писал P поверх S. А позднее, для экономии времени, стал использовать знак, который выглядел как S, перечеркнутый двумя вертикальными линиями.