День 1 апреля в истории

День геолога

Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года «в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны». Отмечается в первое воскресенье апреля.

Инициаторами учреждения этого праздника стала группа геологов во главе с академиком Александром Яншиным , а поводом — открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Международный день птиц.

Целью этого праздника является сохранение видового разнообразия и численности диких птиц.

Этот день возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Оил-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США . В начале XX века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию . В годы революции и Гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юннатов Центральной биостанции.

День смеха.

Этот день, не внесенный ни в какие календари праздничных дат, по праву можно отнести к международным, поскольку обычай шутить и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах.

Есть множество версий возникновения Дня смеха. По одной из них, этот праздник зародился еще в древней Индии , где 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия и по случаю прихода весеннего нового года устраивали гуляния с шутками и веселыми проделками. А в Исландии считается, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

23 года назад (1995) начало своё вещание «Общественное российское телевидение» ( ОРТ ).

Компания стала преемником государственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным вещателем в СССР. В 2002 году компания была переименована в «Первый канал».

В настоящее время программы телекомпании имеют возможность смотреть 98,8% населения Российской Федерации, и зрители 190 стран мира.

25 года назад (1993) Президент РФ Борис Ельцин подписал Закон РФ № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».

Документ определил принципы установления и изменения прохождения государственной границы, установления и поддержания правоотношений на государственной границе.

Законом были также определены полномочия органов государственной власти, а также полномочия пограничных войск, войск ПВО, ВМФ, иных войск и воинских формирований РФ.

42 года назад (1976) была основана компания Аpple Computer.

Сегодня Аpple Computer — одна из крупнейших компаний, занимающихся производством аппаратного и программного обеспечения. Совокупная выручка компании в 2017 году составила 229,2 миллиарда долларов.

240 лет назад (1778) был придуман знак доллара — $.

Существует множество версий происхождения этого знака, но согласно самой распространенной из них, первым этот знак в своих бухгалтерских книгах стал использовать торговец оружием Оливер Поллок.

В то время в США в качестве платежных средств активно использовали испанские пиастры, которые в деловых бумагах обозначались как сочетание букв PS. Считается, что, занося суммы выручки в бухгалтерские книги, Поллок писал P поверх S. А позднее, для экономии времени, стал использовать знак, который выглядел как S, перечеркнутый двумя вертикальными линиями.