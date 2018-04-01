Русский цирк

Древние люди считали, что их окружают невидимые потусторонние существа, духи, влияющие на их жизнь. Они могут насылать безумие, портить молоко, скрестись по ночам в углу дома… В круговерти современной насыщенной жизни люди не замечают, что существа из потустороннего, не отраженного в обычных новостных сводках, мира, продолжают существовать параллельно с ними. Информация об их деятельности редко попадает на первые полосы СМИ, сюжеты о них можно увидеть разве что на одном очень специфическом телеканале. Тем не менее, они есть, и специальный корреспондент «Ленты.ру» Михаил Карпов уделил немало времени изучению этого тайного мира. «Лента.ру» почувствовала необходимость подвести промежуточный итог своего большого исследования и 1 апреля 2018 года публикует антологию российского безумия.

В конце марта 2015 года у входа в здание Государственной Думы было многолюдно. В основном среди собравшихся преобладали прихожане разных приходов РПЦ , преимущественно пожилого возраста. Они стремились попасть на заседание рабочей группы при Госдуме по «законодательной защите России и ее граждан от дискриминации электронными технологиями».

Интересно было, что помимо всевозможных православных организаций, основным его устроителем со стороны Думы был депутат-коммунист Владимир Кашин . А речь на нем шла о том, как избежать введения электронного ГУЛАГа, — то бишь, введения электронных методов идентификации гражданина и переведения государства на электронный документооборот.

По мнению Кашина, вред от всего этого очевиден — данные немедленно утекают на Запад, который тут же организовывает утечку мозгов из России и шпионит за нашей родиной. Он призывал не уничтожать «героический труд предков в канун 100-летия великого Октября и 70-летия победы в Великой Отечественной войне, людей, как в свое время под номерочек в Освенциме , записывать».

Выступавшие на круглом столе — люди самого разного возраста и профессий. Тут был и казачий атаман, и преподавательница МГИМО , много говорившая про тайное мировое правительство и необходимость признания Гаагского трибунала карательным органом, и член-корреспондент Академии естественных наук, утверждавший, что, согласно плану американцев, на Земле должно остаться не более 500 миллионов человек. Другие выступавшие замечали, что собравшиеся слишком сосредоточились на национальной безопасности, когда речь идет о более серьезной проблеме — о пришествии сатаны и введении обязательной метки (666).

Духовное здоровье нации волнует не только православных активистов и депутатов Госдумы. Чуть раньше, в феврале 2015 года, похожие люди собрались в здании Международного славянского института (которое он делит с сектой «Церковь „Царство Божие“») на празднование пятнадцатилетия Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.

Заседание, начавшееся под молитву батюшки и хор православных прихожанок, было посвящено широкому кругу вопросов. Президент и ректор академии Ким Смирнов провозглашал начало Третьей мировой войны, обвинял Запад в фашизме и вспоминал высокодуховный СССР. «У нас было такое самоощущение, что мы во всем были первыми!» — почти со слезами на глазах говорил он.

Другие выступающие также грезили о скорой войне со злом, вещали о кознях мирового правительства и призывали к созданию христианского государства (по аналогии с исламским). Но наиболее запоминающейся стала презентация, с которой выступил доктор биологических наук, профессор Владимир Лищук , заготовивший специально для нее огромное количество слайдов, которые были испещрены надписями, сделанными мелким шрифтом.

Лищук сразу же заявил, что США — это рак с метастазами, продемонстрировав для подтверждения своих слов красочную иллюстрацию ядерного взрыва с надписью «МЕТАСТАЗЫ США». «Посмотрите, как несется эта демократия! — эмоционально восклицал профессор, демонстрируя фотографию плененного вьетнамского солдата. — Как достойно выглядит вьетнамец и как — несущий демократию!»

Впрочем, очень скоро презентация Лищука свернула в совершенно неожиданную сторону. Рассказав о долларе, используемом США для порабощения мира, а также о боевых роботах американцев, оратор внезапно заявил, что на смену старым экономическим формациям идет новая.

К обсуждению проблем экономики профессор перешел не сразу — сначала он показал несколько слайдов о том, как, будучи молодым, сделал аппарат искусственного кровообращения, а также создавал первые советские барокамеры. Последний слайд из этой серии демонстрировал довольного Лищука на праздновании собственного дня рождения. Под ним красовалась надпись: «Мне 70».

В конце своей речи профессор сказал, что противостояние военной агрессии Обамы — это второстепенная задача, так как это оборона, а оборона «смерти подобна». Первоочередной же целью, по его мнению, является «создание общечеловеческой культуры духовного здоровья». После этого профессор пожелал всем «веселья» и показал последний слайд. Он был анимированным — на нем, на фоне стандартной городской многоэтажки, танцевали странные фигурки-фотоколлажи с огромными головами Лищука и его жены.

Отдельное место в иерархии беспокоящихся за судьбы родины и славянства занимает движение под названием «Сопротивление новому мiровому порядку», регулярно собирающееся в московских конференц-залах для обсуждения этих непростых вопросов. К проблеме подходят комплексно: борются против Запада, сатанинских штрих-кодов и электронных документов, против бездуховности и мирового правительства, геев и, очень осторожно, против евреев (но в иносказательных терминах, чтобы не загреметь по «экстремистской» статье).

Лидером движения является публицист Владимир Осипов — преклонных лет бородатый мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске. Все заседания общества обычно открывает он. В марте 2015 года он, как обычно, вещал о главной проблеме, которая стоит перед человечеством: об американском сатанизме.

Осипов пояснял, что масоны в США притесняют христиан, борясь с установкой христианской символики в учреждениях и школах, а церковь сатаны принята в национальный совет церквей страны. Публицист говорил, что в американской армии служило более сотни капелланов-сатанистов. «На этом фоне мелочью выглядит разрешение военнослужащим США на секс с животными», — констатировал он. Писатель также замечал, что в 1987 году «президент-масон Рейган публично признал важную роль сатанизма в современной американской жизни».

Впрочем, в отличие от вышеперечисленных собратьев, противодействующие «новому мiровому порядку» ненавидят СССР. На той встрече Осипов активно обличал Карла Маркса , которого назвал «главным дьяволопоклонником», и его последователей, рассказав о том, как советская власть уничтожала церкви и убивала священнослужителей. И крушение СССР, по его словам, не принесло облегчения, ведь к власти якобы пришли силы, открыто поклоняющиеся сатане и ориентирующие страну «на интеграцию в иудейско-масонскую цивилизацию».

Интересно, что сборища этого движения нередко посещают депутаты и известные деятели РПЦ. Так, на них присутствовал депутат Мосгордумы Николай Мишустин , основавший там рабочий комитет, занимающийся важной задачей: недопущением введения полностью электронного (а значит, сатанинского) паспорта.

На собрании Мишустин дал наиболее четкую характеристику того, к чему ведет введение на территории России «цифрового рабства». В конечном итоге, по его мнению, неконтролируемый сбор информации приведет к распределению населения на несколько каст: первая, креативный класс, станет ездить за границу и обучаться тому, как командовать остальными, во вторую войдут рабочие и крестьяне, в третью — слуги-рабы. По словам Мишустина, приемлемой для государства будет только научная парадигма, а сторонников традиционных ценностей начнут ссылать в концлагеря.

Движение «За жизнь!» по сравнению с борцами против «нового мiрового порядка» узкоспециализированное, зато намного более многочисленное. Оно включает в себя тысячи православных активистов, объединенных одной целью: запретить женщинам делать аборты. В этом оно солидарно с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом — недаром в 2014 году для их мероприятия был выделен Зал соборов Храма Христа Спасителя.

Взгляды участников движения при этом достаточно сильно разнятся. Зачастую на их собраниях ведутся жаркие споры о том, нужно ли запрещать аборты вообще, или они все же допустимы для сохранения жизни беременной в сложных ситуациях. Некоторые особо радикальные антиабортники до пены во рту спорят о том, что нельзя даже проводить чистку матки в случае смерти плода — а если из-за этого умрет женщина, то это естественно. Бог дал, бог взял, нечего врачам-колдунам вмешиваться в его промысел.

Одним из самых ярких лиц движения является активист Владимир Потиха — бородатый мужчина, многодетный отец. Будучи убежденным православным, он при этом не на шутку любит Сталина и СССР. Причем настолько, что во время круглого стола, устроенного одиозным депутатом Евгением Федоровым , основателем патриотического движения НОД, продемонстрировал собравшимся свое видение герба России: советский герб, в середину которого вместо земного шара помещен эмбрион.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — произнес тогда православный активист. — Сейчас у нас забывают, что в Древнем Риме пролетариями называли свободных граждан, которые в графе собственность писали prōlēs — дети». После этих слов он выразил уверенность, что синтез православия и советского проекта должен стать будущим России.

«У Сталина был большой стиль, причем во всем. А какие люди тогда были! А какие были социальные лифты мощные! — восторгался Потиха в интервью с корреспондентом «Ленты.ру». — Я Сталина, как говорит Дугин, оцениваю по модулю. Это был великий правитель, один из величайших правителей за всю мировую историю. Во многом благодаря его талантам наша страна дожила до сих пор. Мы до сих пор всем этим пользуемся — от метро до ядерного оружия».

Но далеко не всем в движении его взгляды близки. Его лидер, Сергей Чесноков , даже рассказал в интервью «Ленте.ру», что после выступления в Госдуме активисты «За жизнь!» Потиху «немного поклевали». Впрочем, помимо сталинизма и любви к СССР, этого человека мало что отличает от других участников движения.

Пожалуй, самым крупным событием, на которое собираются все, кому небезразличны судьбы родины и ее врагов, является Всеславянский съезд, на который съезжаются славянские делегаты всего мира. Несмотря на то что событие пользуется государственной поддержкой, на нем находится место для людей совершенно разной палитры достаточно экстремальных взглядов и идей.

Выступающие обозревают широкий круг проблем: тут и новый мировой порядок, и сатанизм, и заклеймление позором западных ценностей. Например, в 2017 году белорусский философ Александр Титовец рассказывал о популярной конспирологической теории, согласно которой США собираются сократить численность населения Земли до «золотого миллиарда», а также попутно уничтожить белую расу.

С ним спорил экономист Валерий Катасонов, который отвергал идею противостояния славянского мира с Западом. А все потому, что война идет не между ними, а между «Христом и его противником». «И мы знаем, кто он», — недвусмысленно заявлял делегат. В завершение своего выступления Катасонов назвал себя глобалистом — в том смысле, «о котором говорили первые апостолы». «Русским может стать любой!» — восклицал он. Впрочем, большую часть присутствовавших он тогда не убедил и ушел с трибуны под неодобрительное гудение зала.

В 2015 году на Всеславянском съезде выступал Сергей Бабурин , президент Международной славянской академии, рассказавший собравшимся о «ереси жидовствующих», напомнив, что «жидовствующие» сами по себе евреями не были, а были предателями-славянами. Писатель Владимир Крупин возмущался тем, что в школах еще преподают дарвинизм. Сама идея эволюции человека, по его словам, является кощунственной и ведет к желанию создать сверхчеловека, лежащего в основе фашизма. Священник Олег Трофимов предрекал, что после того как Европа падет под бременем греха, все жители европейских стран потянутся в Россию — единственный оплот духовности и святости.

Стоит отметить, что зарубежные делегаты обычно произносят на съезде значительно более выдержанные речи. Выходя из зала после одного из заседаний, корреспондент подслушал разговор российского и зарубежного делегатов съезда. «Как вам понравилось последнее выступление?» — спросил первый. «Хуже всех, — ответил другой с акцентом. — Я думаю, что это полная чушь».

Бороться за славянский мир можно и в одиночку. Не так давно в редакцию «Ленты.ру» пришло письмо, к которому был приложен интересный документ под названием «Воззвание к славянам». «Это — „информационная бомба“, — писал некто Роман. — Документ „Воззвание к славянам“ в приложенном файле. В документе — ссылка на подробности. Прошу вас максимально, в силу своих возможностей, распространить данную информацию. Время действия пришло. И в завершение, пользуясь случаем, поздравляю с затмением 15.02.2018, новолунием 16.02.2018, солнечным выбросом».

Автор воззвания рассказывал о славянах как о богоизбранной расе, о православной религии — как о самой древней, вещал о том, что русские смогут в одиночку предотвратить глобальное потепление и дать всем землянам «дармовую распределенную энергию». Этот персонаж чрезвычайно заинтересовал корреспондента «Ленты.ру», и он решил взять у Романа интервью.

Увы, в личном общении одинокий славянский воин на поверку оказался не таким эмоциональным, как казалось по воззванию. Давая противоречивые ответы на вопросы издания, он, наконец, с грустью в голосе констатировал, что недостаточно подготовлен для дальнейшего разговора.

Намного большего успеха добилась секта свидетелей СССР, которая называет себя «правительством Советского Союза». Ее возглавляет «врио президента СССР» Сергей Тараскин (по совместительству — врио императора Российской империи, правителя Киевской Руси и так далее). Сочтя, что развал СССР был незаконным, а оставление Михаилом Горбачевым его должности — позорным бегством, Тараскин подхватил эстафету и восемь лет назад организовал свое правительство.

Он и его многочисленные сторонники ведут бурную деятельность как в интернете, так и в реальном мире, считая Российскую Федерацию — незаконным образованием, не имеющим своей территории, до сих пор принадлежащим Союзу ССР. Интересна и суть помешательства этой группы: в основе их активности лежит уверенность в том, что все в мире подчиняется всепроникающему «юридическому полю» (на манер эфира), вне которого ни один человек просто не может существовать. РФ существует вне юридического поля, а значит ее крах неизбежен.

Помимо кучи самых безумных конспирологических теорий ( Николая II не расстреляли и он помогал Сталину, Ленин — агент Запада, Ельцин никогда не был президентом России), Тараскин верит в то, что мы неправильно исчисляем время.

— Еще один пример того, насколько мы заблуждаемся, — говорил он на одном из заседаний «правительства». — Привязки ко времени как таковому тоже не существует. Мы исчисляем время следующим способом: вращением Земли вокруг собственной оси за 24 часа. 24 часа, если их умножить на 60, получаем количество минут. В полном круге 360 градусов. Если посчитать количество минут в круге, то получится 360 умножить на 60. Первое соотношение меньше второго в 15 раз. Минута, которая идет на ваших часах, в 15 раз медленнее, чем минута по факту. Несмотря на то что время мы измеряем оборотами планеты Земля. Она совершает оборот, 360 градусов. В каждом градусе — 60 минут, 360 на 60 и делим на 24 — получается 15. Таким образом, даже время, которым мы с вами пользуемся, не соответствует действительности, не привязано к тому, что существует в действительности, не привязано к оборотам планеты Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца.

Делается же все это, по мнению Тараскина, далеко неспроста, а для того, чтобы граждане СССР «не могли себя правильно позиционировать в пространстве и времени, не имея точной позиции в системе координат, нельзя решить ни одной задачи».

Перечислять представителей скрытого от россиян «тайного мира» можно бесконечно. Корреспондент «Ленты.ру» изучал людей, верящих в то, что власти просвечивают их «психотронными аппаратами», и присутствовал на собрании их организации «Московский комитет экологии жилища» (после чего ее члены обвинили журналиста в том, что тот «получил от пси-операторов за статью 100 долларов, которые немедленно пропил»). Общался с человеком, который уверял, что силой мысли может управлять погодой, и утверждал, что государство должно пользоваться его силой. Видел основателя первого космического королевства Асгардия, правителя Игоря Ашурбейли , когда тот устроил пресс-конференцию в зале гостиницы «Ритц-Карлтон»…

Как древние духи, гремящие кочергой в углу избы, скребущиеся в окно в ночи, эти личности и организации незримо присутствуют в своей параллельной вселенной, иногда пересекающейся с нашей. В день юмора и розыгрышей редакция «Ленты.ру» желает своим читателям следить за душевным здоровьем и не присоединяться к ним. Впрочем, в такие сложные и тревожные времена быть президентом СССР или королем космической державы зачастую легче и приятнее, чем разнорабочим из Воронежа.