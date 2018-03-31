Волгоградцы ищут скотомогильники на свалке Кировского района

Общественники Светлоярского района подозревают, что на свалке Кировского района остались скотомогильники, угрожающие горожанам опасными вирусами. Волгоградцы в свою очередь обратились в Росприроднадзор.

— Активисты Светлоярского района рассказывают, что на вывозимой свалке нашли останки животных и предположили, что это могут быть опасные скотомогильники, — рассказывает волгоградец Алексей Ульянов . — Вчера я направил запросы и в Росприроднадзор, и в природоохранную прокуратуру, задав свой главный вопрос: что же, на самом деле, нашли на территории свалки? Может быть, там были неопасные останки, который выбросил мясокомбинат. А, может, там и впрямь находится неубранный вовремя скотомогильник с опасными вирусами.

В понедельник свой запрос экологам отправит и редакция V1.ru

Разлагающиеся тела коров и лошадей волгоградцы нашли и в Дубовском районе Волгоградской области . Разбросанные на окраине села Усть-Погожье туши умерших по неизвестным причинам животных показались из-под растаявшего снега.

— В Дубовском районе только в 30% сельских поселений имеют скотомогильники, — заявляет житель Дубовки Иван Казаков . — Но даже там, где они есть, творится невообразимое. Падший скот валяется в открытых в ямах, на земле и разлагается. Все эти животные умерли невесть от каких болезней.