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Волгоградцы ищут скотомогильники на свалке Кировского района
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Волгоградцы ищут скотомогильники на свалке Кировского района 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Общественники Светлоярского района подозревают, что на свалке Кировского района остались скотомогильники, угрожающие горожанам опасными вирусами. Волгоградцы в свою очередь обратились в Росприроднадзор.
— Активисты Светлоярского района рассказывают, что на вывозимой свалке нашли останки животных и предположили, что это могут быть опасные скотомогильники, — рассказывает волгоградец Алексей Ульянов. — Вчера я направил запросы и в Росприроднадзор, и в природоохранную прокуратуру, задав свой главный вопрос: что же, на самом деле, нашли на территории свалки? Может быть, там были неопасные останки, который выбросил мясокомбинат. А, может, там и впрямь находится неубранный вовремя скотомогильник с опасными вирусами.
В понедельник свой запрос экологам отправит и редакция V1.ru.
Разлагающиеся тела коров и лошадей волгоградцы нашли и в Дубовском районе Волгоградской области. Разбросанные на окраине села Усть-Погожье туши умерших по неизвестным причинам животных показались из-под растаявшего снега.
— В Дубовском районе только в 30% сельских поселений имеют скотомогильники, — заявляет житель Дубовки Иван Казаков. — Но даже там, где они есть, творится невообразимое. Падший скот валяется в открытых в ямах, на земле и разлагается. Все эти животные умерли невесть от каких болезней.
Мусор с Кировской свалки перевозится на полигон в шести километрах от Светлого Яра с начала декабря прошлого года. Ранее на перевозку и захоронение в Светлоярском районе мусора с Кировской свалки Волгограда было выделено 800 миллионов рублей. Получшие неожиданный «сюрприщ», местные жители не раз пытались выйти на акции протеста. Подавая заявку в областную администрацию, местные жители получали отказ.
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