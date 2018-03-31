В Росмолодежи рассказали о дальнейшей работе с Британией

Ранее посольство России в Великобритании рекомендовало россиянам «тщательно взвесить необходимость» отправки детей на учебу в летние школы и на языковые курсы в Британию. В посольстве отметили, что в связи с заявлениями британских политиков «нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян».

"Пока нет (не сказывается). И, думаю, скорее всего, не скажется. У нас не такой большой объем официальных делегаций по этому направлению. Безусловно, мы не закрываемся. Мы проводим все свои международные программы в соответствии с графиком. Будем рады всех видеть у нас в гостях наших иностранных партнеров, друзей и в том числе на начинающейся в ближайшее время нашей форумной кампании", — сказал РИА Новости Бугаев.

Он добавил, что на свои мероприятия Росмолодежь по-прежнему будет приглашать иностранных ребят, и напомнил про количество участников на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Мне кажется, это событие наглядно показало, что никакие политические разногласия, вводимые санкции не могут помешать молодым людям общаться", — сказал глава Росмолодежи.