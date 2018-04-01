Россия не планирует прекращать культурное сотрудничество с Британией

Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство не намерено прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае… никаких со стороны Министерства культуры действий недружелюбного характера не было", — сказал Журавский.

Он также добавил, что «надеется, что культура по-прежнему будет вне политики».

Ранее посольство России в Лондоне предупредило об антироссийских настроениях в Великобритании.