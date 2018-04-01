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Россия не планирует прекращать культурное сотрудничество с Британией
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Россия не планирует прекращать культурное сотрудничество с Британией 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Замминистра культуры России Александр Журавский заявил, что ведомство не намерено прекращать сотрудничество с Великобританией в сфере культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае… никаких со стороны Министерства культуры действий недружелюбного характера не было", — сказал Журавский.
Он также добавил, что «надеется, что культура по-прежнему будет вне политики».
Ранее посольство России в Лондоне предупредило об антироссийских настроениях в Великобритании.
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