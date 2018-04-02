Жители Балтийска вышли на митинг против ЖКХ 

В Балтийске прошел санкционированный митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ. По словам собравшихся, тариф на теплоснабжение в городе — один из самых высоких в регионе. Так, на отопление обычной двухкомнатной квартиры уходит порядка 10 тысяч рублей. Кроме того, в Балтийске нет сетей горячего водоснабжения, а системой автономного газового отопления оборудованы только три многоквартирных дома.
На митинге присутствовал глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников, который упрекнул в расточительстве самих жителей. «В Балтийске давно были поставлены приборы учета, так вот эти приборы учета отражают количество тепла, поступившего в направлении дома. Так вот ни один собственник в Балтийске не удосужился тем, чтобы как-то сэкономить, ну, это же энергосберегающее оборудование ставят, которое погодозависимое, будет сегодня давать столько тепла в дом, сколько нужно потреблять», — приводит слова чиновника Общественное телевидение России.
По итогам митинга принята резолюция, которая будет направлена губернатору Калининградской области Антону Алиханову.
«Невские новости» сообщали, что случаи рассылки фальшивых квитанций по замене счетчиков водоснабжения участились.