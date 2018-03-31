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В Иране придумали замену для Telegram
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В Иране придумали замену для Telegram 

РИАМО 36 минут назад
Фото: pixabay.com
Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что в Иране через несколько недель выйдет приложение, которое заменит мессенджер Telegram, передает Газета.ru. «По словам парламентария, такое решение было обусловлено соображениями национальной безопасности, так как по данным властей, в Telegram планировались масштабные акции протеста, прошедшие в конце 2017-го — начале 2018 года», — отмечается в материале. На этой неделе Telegram пережил масштабный сбой: 29 марта популярный мессенджер был недоступен порядка трех часов в России, Европе, а также в Таиланде и на Украине. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что сбой произошел из-за отключения питания в кластере серверов.
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