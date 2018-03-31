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Дорога в Дзержинском районе Волгограда по кускам теряет свой новый асфальт
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Дорога в Дзержинском районе Волгограда по кускам теряет свой новый асфальт 

v1.ru 51 минуту назад
Фото: v1.ru
Волгоградские автомобилисты сравнили усыпанную ямами дорогу на 51-й Гвардейской в Дзержинском районе с тренировочной трассой для самых профессиональных и терпеливых водителей.
— Со временем мы даже научились не ругаться перед каждой ямой, — рассказывает автомобилист Антон Киреев. — Потому что они возникают тут настолько часто и в таком количестве, что просто устанешь. В прошлом году эту многострадальную дорогу укрыли временными латками. Сегодня на некоторых участках легче вовсе снять асфальт — объехать такие рытвины просто невозможно.
Закаленные автомобилисты добавляют, что сдают тест на профессионализм чуть ли не каждые полгода — дорожное покрытие сходит и после снегопадов, и после сильных дождей.
На прошлой неделе администрация Волгограда заявила о том, что вместе с подрядчиками дорожники вышли искать ямы. После масштабного обследования они должны составить карту самых проблемных участков и с приходом сухой погоды начать их ремонт.
Накануне дорожники решили порадовать автомобилистов и заделать серьезные ямы вокруг памятника Александру Невскому. Несмотря на лужи, рабочие усердно забрасывали асфальт в большие дырки.
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