Дорога в Дзержинском районе Волгограда по кускам теряет свой новый асфальт

Волгоградские автомобилисты сравнили усыпанную ямами дорогу на 51-й Гвардейской в Дзержинском районе с тренировочной трассой для самых профессиональных и терпеливых водителей.

— Со временем мы даже научились не ругаться перед каждой ямой, — рассказывает автомобилист Антон Киреев . — Потому что они возникают тут настолько часто и в таком количестве, что просто устанешь. В прошлом году эту многострадальную дорогу укрыли временными латками. Сегодня на некоторых участках легче вовсе снять асфальт — объехать такие рытвины просто невозможно.

Закаленные автомобилисты добавляют, что сдают тест на профессионализм чуть ли не каждые полгода — дорожное покрытие сходит и после снегопадов, и после сильных дождей.

На прошлой неделе администрация Волгограда заявила о том, что вместе с подрядчиками дорожники вышли искать ямы. После масштабного обследования они должны составить карту самых проблемных участков и с приходом сухой погоды начать их ремонт.