Ещё
«Бёрнли» приблизился к «Арсеналу», «Ньюкасл» выиграл битву за шесть очков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бёрнли» приблизился к «Арсеналу», «Ньюкасл» выиграл битву за шесть очков 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Завершились ещё пять матчей тридцать второго тура английской Премьер-лиги.
Протокол игры
Вест Бромвич
Бёрнли
22' Барнс Эшли (0:1)
73' Вуд Крис (0:2)
(1:2) Рондон Саломон 83'
Фостер БенДоусон КрэйгЭванс ДжонниХегази Ахмед • Ньом Аллан • Ливермо Джейк • Якоб Клаудио 90' • Брант Крис • Гиббс Киран 46' (Филлипс Мэтт (46') • Родригес Джей 74' (Бёрк Оливер (74') • Рондон Саломон
Запасные: Макаули Гарет • Боаз Майхилл • Крыховяк Гжегож • Макклин Джеймс • Габр Али  Поуп Ник 90' • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Уорд СтивенЛеннон АаронВествуд ЭшлиКорк Джек 79' • Н'Куду Жорж-Кевин 69' (Хендрик Джефф (69') • Барнс Эшли 54' • Вуд Крис 77' (Воукс Сэм (77')
Запасные: Бардсли Филипп • Марни ДинЛиндегор АндерсЛонг Кевин • Тэйлор Чарли
31 марта. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
"Бёрнли" на выезде обыграл «Вест Бромвич» благодаря голам Барнса и Вуда. Рондон в концовке сократил разрыв в счёте, но на большее «дроздов» не хватило. Команда Алана Пардью всё ближе к вылету в Чемпионшип. «Бордовые», в свою очередь, теперь всего лишь на два очка отстают от «Арсенала». Подумать только.
Протокол игры
Брайтон
Лестер
83' Иборра Висенте (0:1)
90' Варди Джейми (0:2)
Райан Мэтью • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан 79' • Прёппер Дэви • Кайал Барам 66' 84' (Бэлдок Сэм (84') • Локадия Юрген 75' (Марч Соломон (75') • Гросс ПаскальИскьердо ХосеМюррей Гленн
Запасные: Бруно СальторКрул Тим • Хемед Томер • Зуттнер МаркусГолдсон Коннор
Шмейхель КасперСимпсон Дэнни 64' • Морган Уэс 12' • Магир Гарри 68' • Чилвел Бенджамин 63' • Марез Рияд 85' (Фухс Кристиан (85') • Ндиди Уилфред 24' 87' • Иборра Висенте • Олбрайтон Марк 79' (Грэй Демарай (79') • Окадзаки Синджи 56' (Фуссейни Диабате (56') • Варди Джейми
Запасные: Адриен Силва • Якупович Элдин • Драгович Александр • Ихеначо Келечи
31 марта. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
Поздние голы Иборры и Варди принесли «Лестеру» три очка в гостях у «Брайтона». Интересно, что между этими голами команда Клода Пюэля осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ндиди. «Лисы» пока идут восьмыми, «чайки» — тринадцатыми.
Протокол игры
Вест Хэм  Саутгемптон
(1:0) Мариу Жоау 13'
(2:0) Арнаутович Марко 17'
(3:0) Арнаутович Марко 45'
Харт Джо • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку 89' (Куллен Джош (89') • Ноубл МаркМасуаку Артур • Антонио Майкл 9' (Фернандес Эдимилсон (9') • Мариу Жоау • Арнаутович Марко 80' (Хагилл Джордан (80')
Запасные: Эвра Патрис • Адриан Сан-Мигель • Паск Джош • Диангана Грэди
Маккарти АлексСедрик СоарешСтивенс Джек • Худт Уэсли • Бертранд Райан 59' • Тадич Душан 80' • Лемина Марио 54' • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Редмонд Натан 67' (Буфаль Софьян (67') • Остин Чарльз 83' (Каррильо Гидо (83') • Габбьядини Маноло 46' (Лонг Шейн (46')
Запасные: Форстер Фрейзер • Йосида Майя • Ромеу Ориоль • Уорд-Праус Джеймс
31 марта. Стадион «Лондон» (Лондон).
"Вест Хэм" за тайм разгромил «Саутгемптон» благодаря голу Жоау Мариу и двум точным ударам Арнаутовича. Три очка позволили «молотобойцам» отдалиться от зоны вылета. «Святые» пока находятся как раз в зоне понижения в классе, но шансы спастись ещё есть.
Протокол игры
Уотфорд
Борнмут
(1:0) Кико Фемения 13'
43' Кинг Джошуа (1:1)
(2:1) Перейра Роберто 49'
90' Дефо Джермейн (2:2)
Карнезис Орестис • Янмат Дарил • Прёдль Себастьян 56' 64' (Каткарт Крейг (64') • Мариаппа ЭдрианХолебас Хосе 42' • Дюкур Абдулайе 78' • Капу Этьен • Кико Фемения 81' (Ришарлисон (81') • Хьюз Уилл 75' (Окака Стефано (75' 90') • Перейра Роберто • Дини Трой
Запасные: Гомес ЭурелиоГрэй Андре • Ндонг Ибраим • Лукебакио Доди
Бегович АсмирФрейзер РайанКук Стив • Аке Натан • Дэниелс Чарли • Айб Джордон 67' (Дефо Джермейн (67') • Кук Льюис • Гослинг Дэн • Станислас Жуниор 45' (Пью Марк (45') • Кинг Джошуа • Уилсон Каллум 81' (Сурман Эндрю (81')
Запасные: Боруц АртурАртер ГарриСмит БрэдДжек Симпсон
31 марта. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
Гол Дефо в компенсированное время спас для «Борнмута» ничью в гостевом матче против «Уотфорда». Команды имеют по 37 очков в своих активах и продолжают соседствовать на экваторе турнирной таблицы Премьер-лиги.
Протокол игры
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
(1:0) Перес Айосе 80'
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс Джамал 8' • Лежён Флорьян • Дамметт ПолРитчи Мэтт 67' (Атсу Кристиан (67') • Шелви Джонджо • Диаме Мохамед 79' (Хейден Исаак (79') • Кенеди Роберт • Перес Айосе • Гейл Дуайт 75' (Слимани Ислам (75')
Запасные: Кларк Киран • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Мёрфи Джейкоб
Лоссль ЙонасСмит Том I 83' (Мунье Стив (83') • Йоргенсен Матиас • Шиндлер Кристофер 60' • Конголо ТеренсХогг Джонатан 28' • Муй Аарон 6' • Качунга Элиас 56' (Куанер Колин (56' 84') • Притчард Алекс • Ван ла Парра Райив 86' (Мэлоун Скотт (86') • Депуатр Лоран
Запасные: Инс Томас • Хадергьонай Флорент • Коулман Джоэл • Биллинг Филип
31 марта. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
В битве за шесть очков «Ньюкасл» минимально обыграл «Хаддерсфилд Таун». Единственный гол за шесть минут до конца основного времени провёл Айосе Перес. «Сороки» опережают зону вылета на семь очков, «терьеры» — на три.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Осечка "Афипса" привела к двоевластию в зоне "Юг" Многие египтяне на президентских выборах "проголосовали" за Салаха Болельщики сборной России разгромили французских фанатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог268
Полыхающая столичная высотка попала на видео111
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»439
Миллиардер Магомедов арестован11
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей46
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение