«Бёрнли» приблизился к «Арсеналу», «Ньюкасл» выиграл битву за шесть очков 

Завершились ещё пять матчей тридцать второго тура английской Премьер-лиги.
Протокол игры
Вест Бромвич
Бёрнли
22' Барнс Эшли (0:1)
73' Вуд Крис (0:2)
(1:2) Рондон Саломон 83'
Фостер Бен • Доусон Крэйг • Эванс Джонни • Хегази Ахмед • Ньом Аллан • Ливермо Джейк • Якоб Клаудио 90' • Брант Крис • Гиббс Киран 46' (Филлипс Мэтт (46') • Родригес Джей 74' (Бёрк Оливер (74') • Рондон Саломон
Запасные: Макаули Гарет • Боаз Майхилл • Крыховяк Гжегож • Макклин Джеймс • Габр Али Поуп Ник 90' • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Уорд Стивен • Леннон Аарон • Вествуд Эшли • Корк Джек 79' • Н'Куду Жорж-Кевин 69' (Хендрик Джефф (69') • Барнс Эшли 54' • Вуд Крис 77' (Воукс Сэм (77')
Запасные: Бардсли Филипп • Марни Дин • Линдегор Андерс • Лонг Кевин • Тэйлор Чарли
31 марта. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
"Бёрнли" на выезде обыграл «Вест Бромвич» благодаря голам Барнса и Вуда. Рондон в концовке сократил разрыв в счёте, но на большее «дроздов» не хватило. Команда Алана Пардью всё ближе к вылету в Чемпионшип. «Бордовые», в свою очередь, теперь всего лишь на два очка отстают от «Арсенала». Подумать только.
Протокол игры
Брайтон
83' Иборра Висенте (0:1)
90' Варди Джейми (0:2)
Райан Мэтью • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан 79' • Прёппер Дэви • Кайал Барам 66' 84' (Бэлдок Сэм (84') • Локадия Юрген 75' (Марч Соломон (75') • Гросс Паскаль • Искьердо Хосе • Мюррей Гленн
Запасные: Бруно Сальтор • Крул Тим • Хемед Томер • Зуттнер Маркус • Голдсон Коннор
Шмейхель Каспер • Симпсон Дэнни 64' • Морган Уэс 12' • Магир Гарри 68' • Чилвел Бенджамин 63' • Марез Рияд 85' (Фухс Кристиан (85') • Ндиди Уилфред 24' 87' • Иборра Висенте • Олбрайтон Марк 79' (Грэй Демарай (79') • Окадзаки Синджи 56' (Фуссейни Диабате (56') • Варди Джейми
Запасные: Адриен Силва • Якупович Элдин • Драгович Александр • Ихеначо Келечи
31 марта. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
Поздние голы Иборры и Варди принесли «Лестеру» три очка в гостях у «Брайтона». Интересно, что между этими голами команда Клода Пюэля осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ндиди. «Лисы» пока идут восьмыми, «чайки» — тринадцатыми.
Протокол игры
Вест Хэм Саутгемптон
(1:0) Мариу Жоау 13'
(2:0) Арнаутович Марко 17'
(3:0) Арнаутович Марко 45'
Харт Джо • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку 89' (Куллен Джош (89') • Ноубл Марк • Масуаку Артур • Антонио Майкл 9' (Фернандес Эдимилсон (9') • Мариу Жоау • Арнаутович Марко 80' (Хагилл Джордан (80')
Запасные: Эвра Патрис • Адриан Сан-Мигель • Паск Джош • Диангана Грэди
Маккарти Алекс • Седрик Соареш • Стивенс Джек • Худт Уэсли • Бертранд Райан 59' • Тадич Душан 80' • Лемина Марио 54' • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Редмонд Натан 67' (Буфаль Софьян (67') • Остин Чарльз 83' (Каррильо Гидо (83') • Габбьядини Маноло 46' (Лонг Шейн (46')
Запасные: Форстер Фрейзер • Йосида Майя • Ромеу Ориоль • Уорд-Праус Джеймс
31 марта. Стадион «Лондон» (Лондон).
"Вест Хэм" за тайм разгромил «Саутгемптон» благодаря голу Жоау Мариу и двум точным ударам Арнаутовича. Три очка позволили «молотобойцам» отдалиться от зоны вылета. «Святые» пока находятся как раз в зоне понижения в классе, но шансы спастись ещё есть.
Протокол игры
Уотфорд
Борнмут
(1:0) Кико Фемения 13'
43' Кинг Джошуа (1:1)
(2:1) Перейра Роберто 49'
90' Дефо Джермейн (2:2)
Карнезис Орестис • Янмат Дарил • Прёдль Себастьян 56' 64' (Каткарт Крейг (64') • Мариаппа Эдриан • Холебас Хосе 42' • Дюкур Абдулайе 78' • Капу Этьен • Кико Фемения 81' (Ришарлисон (81') • Хьюз Уилл 75' (Окака Стефано (75' 90') • Перейра Роберто • Дини Трой
Запасные: Гомес Эурелио • Грэй Андре • Ндонг Ибраим • Лукебакио Доди
Бегович Асмир • Фрейзер Райан • Кук Стив • Аке Натан • Дэниелс Чарли • Айб Джордон 67' (Дефо Джермейн (67') • Кук Льюис • Гослинг Дэн • Станислас Жуниор 45' (Пью Марк (45') • Кинг Джошуа • Уилсон Каллум 81' (Сурман Эндрю (81')
Запасные: Боруц Артур • Артер Гарри • Смит Брэд • Джек Симпсон
31 марта. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
Гол Дефо в компенсированное время спас для «Борнмута» ничью в гостевом матче против «Уотфорда». Команды имеют по 37 очков в своих активах и продолжают соседствовать на экваторе турнирной таблицы Премьер-лиги.
Протокол игры
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
(1:0) Перес Айосе 80'
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс Джамал 8' • Лежён Флорьян • Дамметт Пол • Ритчи Мэтт 67' (Атсу Кристиан (67') • Шелви Джонджо • Диаме Мохамед 79' (Хейден Исаак (79') • Кенеди Роберт • Перес Айосе • Гейл Дуайт 75' (Слимани Ислам (75')
Запасные: Кларк Киран • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Мёрфи Джейкоб
Лоссль Йонас • Смит Том I 83' (Мунье Стив (83') • Йоргенсен Матиас • Шиндлер Кристофер 60' • Конголо Теренс • Хогг Джонатан 28' • Муй Аарон 6' • Качунга Элиас 56' (Куанер Колин (56' 84') • Притчард Алекс • Ван ла Парра Райив 86' (Мэлоун Скотт (86') • Депуатр Лоран
Запасные: Инс Томас • Хадергьонай Флорент • Коулман Джоэл • Биллинг Филип
31 марта. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
В битве за шесть очков «Ньюкасл» минимально обыграл «Хаддерсфилд Таун». Единственный гол за шесть минут до конца основного времени провёл Айосе Перес. «Сороки» опережают зону вылета на семь очков, «терьеры» — на три.