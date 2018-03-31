«Бёрнли» приблизился к «Арсеналу», «Ньюкасл» выиграл битву за шесть очков

Завершились ещё пять матчей тридцать второго тура английской Премьер-лиги.

Протокол игры

Вест Бромвич

Бёрнли

(1:2) Рондон Саломон 83'

31 марта. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).

"Бёрнли" на выезде обыграл «Вест Бромвич» благодаря голам Барнса и Вуда. Рондон в концовке сократил разрыв в счёте, но на большее «дроздов» не хватило. Команда Алана Пардью всё ближе к вылету в Чемпионшип. «Бордовые», в свою очередь, теперь всего лишь на два очка отстают от «Арсенала». Подумать только.

Протокол игры

Брайтон

83' Иборра Висенте (0:1)

Запасные: Адриен Силва • Якупович Элдин • Драгович Александр • Ихеначо Келечи

31 марта. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).

Поздние голы Иборры и Варди принесли «Лестеру» три очка в гостях у «Брайтона». Интересно, что между этими голами команда Клода Пюэля осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ндиди. «Лисы» пока идут восьмыми, «чайки» — тринадцатыми.

Протокол игры

(1:0) Мариу Жоау 13'

(3:0) Арнаутович Марко 45'

Запасные: Форстер Фрейзер • Йосида Майя • Ромеу Ориоль • Уорд-Праус Джеймс

31 марта. Стадион «Лондон» (Лондон).

"Вест Хэм" за тайм разгромил «Саутгемптон» благодаря голу Жоау Мариу и двум точным ударам Арнаутовича. Три очка позволили «молотобойцам» отдалиться от зоны вылета. «Святые» пока находятся как раз в зоне понижения в классе, но шансы спастись ещё есть.

Протокол игры

Уотфорд

Борнмут

(1:0) Кико Фемения 13'

(2:1) Перейра Роберто 49'

90' Дефо Джермейн (2:2)

31 марта. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).

Гол Дефо в компенсированное время спас для «Борнмута» ничью в гостевом матче против «Уотфорда». Команды имеют по 37 очков в своих активах и продолжают соседствовать на экваторе турнирной таблицы Премьер-лиги.

Протокол игры

Ньюкасл

Хаддерсфилд Таун

(1:0) Перес Айосе 80'

Запасные: Инс Томас • Хадергьонай Флорент • Коулман Джоэл • Биллинг Филип

31 марта. Стадион «Сент-Джеймс Парк».