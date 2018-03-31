Как будет сидеть Шакро Молодой

В четверг, 29 марта, в Никулинском суде Москвы была поставлена точка в самом громком уголовном деле последних лет. На 10 лет без пары месяцев в колонию строгого режима отправился самый авторитетный вор в законе среди российского криминалитета, «авторитет авторитетов», 65-летний Захарий Калашов , более известный как Шакро Молодой.

Историю, которая привела такого уважаемого человека в столь безрадостное положение, уже обсосали все СМИ. Смысла спекулировать на эту тему нет, достаточно сказать, что причиной стала женщина. Учитывая уже отбытый на стадии следствия срок, который, как мы помним, идет по схеме «год за два», отбывать наказание авторитету осталось более 8 лет. Он уже не молод, а колония — место суровое.

Куда же попадают осужденные после вынесения приговора и этапа? Высокие бетонные заборы с витками «колючки» наверху, казенного цвета стены, решетки повсюду и постоянный режим. Именно так представляется простому обывателю облик практически любой российской тюрьмы и он не будет далек от истины.

“Очень большая проблема, это нормальное питание. Кормят в тюрьме баландой из капусты с морковью и вареной селедки, калориев мало, поэтому постоянно мерзнешь. Это очень подрывает иммунитет, чтобы не простыть, приходилось спать в одежде и в куртке. Не смотря на отличие в названиях, общий и строгий режим отличаются только разрешенным количеством передач и свиданий. — рассказал изданию собеседник, который имел опыт заключения в колонии общего режима, и чье имя мы, по понятным причинам, не будем разглашать. — На деле же что там, что там заключенные, разбитые по отрядам, живут в казарменной обстановке. Несколько жилых комнат, общий санузел, столовая и комната отдыха. ” Население здесь тоже по большей части хмурое, ибо радоваться нечему. У сидельцев есть одна особенность — хороший слух: в местах не столь отдаленных это оставался единственный способ общения с внешним миром и получения информации. Правда за последние годы в камерах официально появились радиоприемники, что сделала жизнь контингента легче. Глаза на затылке, это про этих людей, только тут вместо затылка уши. Мрачную картину дополняет неизменное однообразие: подъем, проверка, завтрак, работа, обед, работа, построение, ужин, личное время, отбой. И так день за днем и год за годом.

Людей определяют по комнатам в зависимости от их размера. Обычно там живет несколько десятков человек, так, чтобы все комнаты были заселены с одинаковой плотностью. Но даже в таких местах встречаются элементы, которые выбиваются из общей картины серых будней: так называемые блат-хаты, для привилегированных сидельцев. Там живет меньше людей и условия на порядок лучше. Там может быть проведен душ, стоять отдельный телевизор, холодильник и даже компьютер с Интернетом.

Существование таких мест не особо афишируется даже среди работников учреждений, а чтобы попасть туда, надо занести денег. Цена зависит от уровня комфорта и коррумпированности исправительного заведения.

“Знаю только, что платят они около 15 тысяч рублей в месяц за проживание, шмонают (обыскивают) их меньше, сидят они спокойней ну и за свои деньги могут себе обеспечить любой комфорт в камере” — поделился анонимный источник из системы ФСИН РФ

Ну что же, Шакро Молодого поддерживают многие уважаемые люди, он может рассчитывать на финансовую поддержку, или по-тюремному «подогрев». Скорей всего он с комфортом отбудет свое наказание и но в это время среди криминальных слоев начнется борьба за власть.