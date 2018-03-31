«Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» отпраздновали победы 

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 28-го тура.
"Шальке" в непростой игре одолел «Фрайбург» благодаря спорному пенальти и последовавшему удалению у соперника — 2:0. «РБ Лейпциг» набрал важные очки в гостях у «Ганновера» (3:2). Также отметим разгром «Хоффенхаймом» «Кёльна» (6:0).
Протокол игры
Хоффенхайм
(1:0) Гнабри Серж 23'
(2:0) Гнабри Серж 47'
(3:0) Ют Марк 56'
(4:0) Рупп Лукас 61'
(5:0) Ют Марк 65'
(6:0) Цубер Стивен 73'
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин • Фогт Кевин • Хюбнер Бенжамин 60' (Нордтвейт Ховард (60') • Кадержабек Павел • Гриллич Флориан • Рупп Лукас 68' (Цуль Роберт (68' 76') • Шульц Нико • Крамарич Андрей 65' (Цубер Стивен (65') • Ют Марк • Гнабри Серж
Запасные: Сцалай Адам • Полански Ойген • Штольц Александр • Амири Надим
Хорн Тимо • Мере Хорхе • Маро Доминик • Хайнц Доминик • Риссе Марсель • Хёгер Марко • Козьелло Венсан • Хектор Йонас 69' (Соренсен Фредерик (69') • Юя Осако 57' (Писарро Клаудио (57') • Цоллер Симон • Биттенкорт Леонардо 57' (Кордоба Джон (57')
Запасные: Леманн Маттиас • Теродде Симон • Кесслер Томас • Эзкан Салих
31 марта. Стадион «Райн-Неккар-Арена» (Зинсхайм).
Протокол игры
Шальке 04 Фрайбург
(1:0) Калиджиури Даниэль 63'
(2:0) Бургшталлер Гвидо 73'
Ферман Ральф • Стамбули Бенжамин 84' • Налдо Родригес • Настасич Матия • Калиджиури Даниэль • Горетцка Леон 83' • Бенталеб Набиль • Ощипка Бастиан 54' (Арит Амин (54') • Ди Санто Франко 54' (Шёпф Алессандро (54') • Бургшталлер Гвидо • Эмболо Брель 83' (Тойхерт Седрик (83')
Запасные: Коноплянка Евгений • Мейер Максимилиан • Керер Тило • Нюбель Александр
Шволов Александер • Robin Koch • Гульде Мануэль • Сеюнджю Чаглар • Штенцель Паскаль 79' (Кюблер Лукас (79') • Сьерро Венсан • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Хаберер Яник • Петерсен Нильс 63' 66' • Кат Флориан 79' (Кляйндинст Тим (79')
Запасные: Шустер Юлиан • Гикевич Рафал • Гуэде Карим • Кемпф Марк-Оливер • Lucas Hoeler
31 марта. Стадион «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирхен).
Протокол игры
Ганновер 96 РБ Лейпциг
16' Форсберг Эмиль (0:1)
54' Орбан Вилли (0:2)
(1:2) Сане Салиф 71'
76' Поульсен Юссуф (1:3)
(2:3) Фуллкруг Никлас 78'
Чаунер Филипп • Сорг Оливер 67' • Сане Салиф 84' • Антон Вальдемар 18' (Элез Йосип (18') • Корб Юлиан 46' (Бебу Ихлас (46') • Бакалорц Марвин • Швеглер Пирмин 87' • Остшолек Маттиас • Харник Мартин • Жонатас Кристиан 63' (Фуллкруг Никлас (63') • Клаус Феликс
Запасные: Альборнос Миико • Эссер Михаэль • Фоссум Ивер • Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
Гулач Петер • Лаймер Конрад • Конате Ибраима • Орбан Вилли • Бернардо Фернандес • Демме Диего 51' • Кейта Наби 70' • Брума Арминду 60' (Забитцер Марсель (60' 86') • Форсберг Эмиль 81' (Юпамекано Део (81' 85') • Вернер Тимо • Огюстен Жан-Кевин 69' (Поульсен Юссуф (69')
Запасные: Кампль Кевин • Мвого Ивон • Клостерманн Лукас • Лукман Адемола
31 марта. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).
Протокол игры
Штуттгарт
Гамбург
18' Холтби Льюис (0:1)
(1:1) Гинчек Даниэль 44'
Цилер Рон-Роберт • Павар Бенжамен • Каминьски Марцин 46' (Аколо Чадрак (46') • Бадштубер Хольгер • Инсуа Эмилиано • Аскасибар Сантьяго • Аого Деннис 55' 89' (Мангаля Орель (89') • Гентнер Кристиан • Томми Эрик 77' (Jacob Larsen II (77') • Гинчек Даниэль • Гомес Марио
Запасные: Граль Йенс • Донис Анастасиос • Бурнич Дженис • Озджан Беркай
Поллерсбек Юлиан • Сакаи Готоку • Юнг Гидеон 57' • Дуглас Сантос • Штайнманн Матти 73' (Хан Андре (73') • Костич Филип • Холтби Льюис • Гуайда Мохамед 59' (Tatsuya Ito (59') • Хант Аарон • Вальдшмидт Лука • Матения Кристиан
Запасные: Ван Дронгелен Рик • Яньичич Василие • Арп Янн-Фите
31 марта. Стадион «Мерседес-Бенц-Арена» (Штуттгарт).
Протокол игры
Штуттгарт
Гамбург
18' Холтби Льюис (0:1)
(1:1) Гинчек Даниэль 44'
Цилер Рон-Роберт • Павар Бенжамен • Каминьски Марцин 46' (Аколо Чадрак (46') • Бадштубер Хольгер • Инсуа Эмилиано • Аскасибар Сантьяго • Аого Деннис 55' 89' (Мангаля Орель (89') • Гентнер Кристиан • Томми Эрик 77' (Jacob Larsen II (77') • Гинчек Даниэль • Гомес Марио
Запасные: Граль Йенс • Донис Анастасиос • Бурнич Дженис • Озджан Беркай
Поллерсбек Юлиан • Сакаи Готоку • Юнг Гидеон 57' • Дуглас Сантос • Штайнманн Матти 73' (Хан Андре (73') • Костич Филип • Холтби Льюис • Гуайда Мохамед 59' (Tatsuya Ito (59') • Хант Аарон • Вальдшмидт Лука • Матения Кристиан
Запасные: Ван Дронгелен Рик • Яньичич Василие • Арп Янн-Фите
31 марта. Стадион «Мерседес-Бенц-Арена» (Штуттгарт).