На ближайшей сессии депутаты Псковской гордумы рассмотрят план озеленения и график вырубки деревьев 

На ближайшей сесии Псковской городской думы депутаты рассмотрят план озеленения областного центра в 2018 году. В документации указано, что администрация Пскова планирует объявить аукцион на выполнение работ по посадке зеленых насаждений на сумму — 552,2 тыс. руб., сроки размещения аукционной документации на сайте — апрель 2018 года. Отметим, также в документации указан график уборки аварийных деревьев в 2018 году. Планируется разыграть два аукциона:на выполнение работ по пнеизмельчению древесных зеленых насаждений (на сумму 534,8 тыс. руб.) и на снос аварийных зеленых насаждений в Пскове (на сумму 1174,7 тыс. руб.) Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».