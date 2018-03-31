«Интер» разгромил «Верону» 

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Интер» дома нанес разгромное поражение «Вероне» со счетом 3:0. В составе миланцев дубль оформил нападающий Мауро Икарди, а также гол забил полузащитник Иван Перишич.
В параллельных играх «Аталанта» одолела «Удинезе» (2:0), «Дженоа» сыграл вничью со СПАЛом (1:1), «Кальяри» крупно уступил «Торино» (0:4), «Лацио» разгромил «Беневенто» (6:2) и «Фиорентина» переиграла «Кротоне» (2:0).
Чемпионат Италии
Серия A 30-й тур "Лацио" — «Беневенто» — 6:2 (1:1)
Голы: Иммобиле, 19 (1:0). Катальди, 23 (1:1). Гильерме, 51 (1:2). Кайседо, 60 (2:2). де Фрай, 66 (3:2). Иммобиле, 68 (4:2). Лукас, 83 (5:2). Луис Альберто, 90+1 — с пенальти (6:2).
"Лацио": Стракоша, де Фрай, Баштуш (Кайседо, 46), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Пароло (Милинкович-Савич, 74), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Нани, 74).
"Беневенто": Пуджони, Коста, Тошка, Джимсити, Летиция (Венути, 65), Сандру, Джуричич (Дель Пинто, 74), Катальди, Гильерме, Йеммелло (Бриньоли, 10), Ломбарди.
Предупреждения: Летиция, 54. Бриньоли, 63. Сандру, 82. Коста, 90+1.
Удаление: Пуджони (Беневенто), 7.
Судья: Кальварезе.
31 марта. Рим. Стадион Olimpico.
"Кальяри" — «Торино» — 0:4 (0:0)
Голы: Яго Фальке, 61 (0:1). Ляич, 65 (0:2). Ансальди, 79 (0:3). Оби, 87 (0:4).
"Кальяри": Краньо, Кастан, Романья, Чеппителли, Мьянге, Падоин, Барелла (Дессена, 88), Дейола (Сетер, 63), Фараго, Сау (Хан Кван Сон, 71), Паволетти.
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу (Бонифаци, 46), Ринкон, Акуа (Ляич, 54), Базелли, Яго Фальке (Оби, 77), Белотти.
Предупреждение: Ансальди, 70.
Судья: Ла Пенна.
31 марта. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.
"Фиорентина" — «Кротоне» — 2:0 (1:0)
Голы: Симеоне, 3 (1:0). Кьеза, 62 (2:0).
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццела, Лаурини (Бруну Гашпар, 82), Оливера, Витор Угу, Сапонара, Эйсерик, Верету, Кристофоро (Дабо, 52), Кьеза (Ло Фасо, 75), Симеоне.
"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Барберис (Крочата, 56), Мандрагора, Бенали, Стоян (Айети, 64), Тротта, Риччи (Сампиризи, 73).
Предупреждения: Риччи, 16. Мандрагора, 18. Стоян, 19. Кристофоро, 30. Пеццела, 32. Верету, 43. Капуано, 48. Оливера, 78.
Удаление: Капуано (Кротоне), 57.
Судья: Валери.
31 марта. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
"Интер" — «Верона» — 3:0 (2:0)
Голы: Икарди, 1 (1:0). Перишич, 13 (2:0). Икарди, 48 (3:0).
"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Шкриньяр, Рафинья (Валеро, 75), Брозович, Гальярдини, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).
"Верона": Николас, Вукович, Супрен, Феррари (Бьянкетти, 57), Караччоло, Бюхель, Кальвано, Ромулу, Петкович (Черчи, 79), Аронс (Верде, 65), Фарес.
Предупреждения: Бюхель, 5. Фарес, 34. Гальярдини, 64. Ромулу, 77.
Удаление: Николас (Верона), 90+1.
Судья: Рокки.
31 марта. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.
"Дженоа" — СПАЛ — 1:1 (1:0)
Голы: Лападула, 30 — с пенальти (1:0). Лаццари, 60 (1:1).
Нереализованный пенальти: Лападула (Дженоа), 6 (вратарь)
"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Бираски, Ригони, Лазович, Бертолаччи, Хильемарк (Росси, 72), Лаксальт, Пандев (Таарабт, 59), Лападула (Медейруш, 81).
СПАЛ: Мерет, Фелипе, Ционек, Викари, Скьяттарелла, Грасси, Эвертон Луиз, Коста, Лаццари, Антенуччи (Витале, 84), Палоски (Флоккари, 70).
Предупреждения: Ригони, 37. Лаццари, 63. Бертолаччи, 64. Коста, 71. Лазович, 72. Таарабт, 87.
Удаление: Викари (СПАЛ), 28.
Судья: Джакомелли.
31 марта. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
"Аталанта" — «Удинезе» — 2:0 (0:0)
Голы: Петанья, 68 (1:0). Мазиелло, 74 (2:0).
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань (Хатебур, 46), Кристанте, де Рон (Хаас, 90+2), Фройлер, Гомес, Петанья (Барроу, 89).
"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Аднан (Макси Лопес, 73), Дзампано, Стрюгер Ларсен, Янкто (Видмер, 81), Балич, Ингельссон, де Пауль, Перица (Понтиссо, 81).
Предупреждения: Найтинк, 42. де Пауль, 57. Петанья, 68.
Судья: Пайретто.
31 марта. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.
Турнирная таблица чемпионата Италии