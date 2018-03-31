Как блондины появились на Кавказе

Кавказ издревле был полем массовых миграций. Здесь сталкивались народы, через горы проходили многотысячные армии. Нередко пришлые оседали в регионе. Так возникло разнообразие фенотипов — вплоть до того, что среди смуглых и черноволосых кавказцев попадаются голубоглазые блондины.

Кавказ был заселен уже с эпохи неолита, причем сразу двумя ветвями европеоидной расы. Кроме пришедших сюда в разное время народов, не являющихся по происхождению кавказцами (русские, украинцы, курды, ассирийцы, греки, татары, евреи), можно выделить три местных языковых семьи: кавказская (грузины, мингрелы, сваны, абхазы, ингуши, чеченцы, кабардинцы, черкесы, абхазы, адыги), алтайская (азербайджанцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы), индоевропейская (осетины, езиды, горские евреи, курды, талыши и таты).

Кавказцы и скифы

Существует мнение, что современные уроженцы Кавказа — в основном черноглазые, смуглые и черноволосые. Однако среди чеченцев и аваров широко распространены светлые или рыжие волосы, светлая кожа и голубые или зеленые глаза. При этом такая внешность отмечалась этнографами на протяжении нескольких веков. В XIX веке известный исследователь И. И. Пантюхов в работе «Антропологические типы Кавказа» описывал светловолосых и светлоглазых кавказцев. «Процент беспигментных серых и голубых глаз колеблется по народностям между 2–15%.

Оттенки беспигментных глаз весьма разнообразны — у осетин глаза встречаются почти синие, у мингрельцев наблюдались цвета золы, у абхазцев — ярко-желтые, но особенно часты разнообразные оттенки зеленого цвета. У сванетов зеленые глаза составляют 20–30%, у некоторых лезгин 15–20%».

Патриархальный уклад и некоторая замкнутость, а также традиция регулировать брачные союзы и избегать смешения с другими народностями позволила кавказцам сохранять этот фенотип из поколения в поколение в течение столетий.

Возможно, с исконными жителями Кавказа когда-то смешались племена, члены которых были светловолосыми и светлоглазыми. Есть гипотеза, что в числе таких пришельцев могли быть кочевники-скифы, жившие на территории между Доном и Дунаем. В середине I тысячелетия до н. э. кавказский регион лежал на пути миграций многих племен. Те же скифы мигрировали в предкавказские степи из-за засухи и демографического взрыва, других оттесняли набеги более воинственных соседей. На Кавказе обнаружены плиты с петроглифами, которые могут относиться именно к скифам.

«Кавказская Албания»

Незадолго до начала нашей эры античные историки начали упоминать албанов, живших на Кавказе. Албаны были господствующим народом в союзе племен. Они жили между Иберией и Каспием, населяли территорию Дагестана и предгорья Кавказа. Их государственное образование просуществовало (с перерывами) до 705 г. и было уничтожено арабами.

Античные историки описывают жителей Албании как высокорослых, светловолосых и светлоглазых людей. Само название страны в источниках возможно происходит от латинского albus — «белый». Антропологи полагают, что современный главенствующий на территории каспийский тип людей появился там позже.

Удивительное открытие

Есть и еще одна гипотеза, связанная с исходной светловолосостью жителей Кавказа. В конце XX столетия на Северном Кавказе были обнаружены мумии. Ученые датируют их возраст примерно 2000 г. до н. э. Находка, сделанная в пустыне Такла-Макан и рядом с рекой Тарим , вызвала сенсацию. Мумифицированные тела были светловолосыми, с европеоидными чертами. У них были выступающие скулы, удлиненные носы, глубоко посаженные глаза.

Шерстяные ткани, в которые были одеты мумии, были с рисунком — на них была изображена клетка. Профессор лингвистики и археологии Западного колледжа в Лос-Анджелесе доктор Элизабет Барбер исследовала текстиль, найденный в бассейне реки Тарим, и обнаружила поразительное сходство с кельтским тартаном, который традиционно ассоциируется с кельтами, расселившимися в Ирландию , Уэльс и Шотландию.

Исследовательница выдвинула версию о том, что материал, найденный в могилах таримских мумий, и европейский тартан имеют общее происхождение. Согласно существующим свидетельствам изначально этот узор появился в районе Кавказских гор, по крайней мере, 5000 лет назад.

Генетические исследования показали наличие у мумий восточно-евразийской гаплогруппы С4, которая встречается и на Кавказе. Таким образом родилась одна из гипотез, связывающая начало миграции светлоглазого и светловолосого народа в Европу и Азию откуда-то из района северного Кавказа. Кавказ тысячелетиями был большим котлом, в котором смешивались разные народности. Сейчас сложно сказать, кто из светловолосых людей является отдаленным потомком когда-то живших на этой территории древних народов, а кто получил свою необычную для этой местности внешность от более близких предков. С ускорением процессов глобализации разнообразие типов внешности будет только увеличиваться.