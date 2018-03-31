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Борьба с паводком. Алтайские депутаты пришли на помощь пострадавшим
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Борьба с паводком. Алтайские депутаты пришли на помощь пострадавшим 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Депутаты Алтайского Заксобрания и краевые предприниматели совместно со спасателями МЧС, приняли участие в борьбе со стихией, сообщает «ПОЛИТСИБРУ».
Председатель комитета по правовой политике АКЗС единоросс Андрей Осипов, в округ которого входят Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Солонешенский и Усть-Пристанский районы, привёл примеры того, как политики и бизнесмены приходят на помощь пострадавшим от паводка.
Так, например, генеральный директор «Алтайкрайэнерго», руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб помог спустить талые воды в селе Приобское, которые начали топить несколько домов и огородов. По его указанию из Белокурихи в село пригнали буроям, который пробурил 48 шурфов, после чего вода ушла в песчаную подушку, на которой стоит село.
В Солонешенском районе, 26 марта, во время начала паводка, в магазинах раскупили бутилированную воду и продукты. «Мария-Ра», невзирая на плохую погоду, доставила в район продукты и захватила гуманитарную помощь «Аникса». Дополнительно в район были доставлены продукты, вода и предметы первой необходимости от председателя комитета по правовой политике АКЗС Андрея Осипова.
По словам Осипова, после ухода льда, в Солонешенском районе ситуация стабилизировалась.
Сильно пострадал от паводка Петропавловский район. Масштаб затопления превысил паводок 2014 года.
Хотя район и готовился к наводнению заранее, ситуацию осложнил масштаб паводка и то, что вода пошла ночью. Изначально в пункте временного пребывания было подготовлено 50 мест, а пришло 567 человек.
«Тем не менее, люди были в тепле, обеспечены трехразовым горячим питанием, — говорит Осипов. — Для размещения и организации питания использовали деньги резервного фонда районного бюджета. Также помог директор «АКХ Ануйское» Владимир Никифоров. Генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода», депутат АКЗС Вадим Смагин направил в район 7 тонн бутилированной воды».
Для многодетных семей, пострадавших от паводка, начался сбор средств через «Детский фонд».
31 марта в Петропавловский и Солонешенский район для них было направлено по 150 комплектов постельного белья, матрасы, подушки и полотенца.
«Я думаю, мы сможем организовать помощь всем пострадавшим семьям с детьми во всех пострадавших от паводка районах», — говорит Осипов.
Уже известно, что 100 детей из многодетных семей Петропавловского, Солонешенского и Алтайского районов совершенно бесплатно поедут отдыхать на три недели в бийский лагерь «Чайка».
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