Путь в неизвестность: Олег Савченко рассказал V1.ru о покорении новой вершины в Боливии

Бывший депутат Государственной думы от Волгоградской области Олег Савченко покорил свою очередную вершину. Пятой по счету сдалась волгоградцу Уайна Потоси в Боливии . Едва спустившись с высот на землю, Олег Савченко пообщался с V1.ru . — Это была не самая сложная вершина, но у нее есть одна особенность — 200 метров ты идешь по абсолютно узкому хребту, и слева и справа от которого обрыв по 500 — 600 метров. Ширина этого хребта местами такова, что я не мог поставить одновременно две ноги. Получалось так, что все время приходилось находиться в движении. Кроме того, эти 200 метров ты идешь с гидом без страховки. А этот гид, надо понимать, латиноамериканец, который весит в два раза меньше тебя и в случае чего тебя просто-напросто не удержит.

Публикация от Олег Савченко (@savchenko__oleg) 31 Мар 2018 в 9:43 PDT По словам Олега Савченко, осложняли восхождение сразу несколько моментов: достаточно сильный холод — около -20 градусов, туман, страх высоты и настигшая горная болезнь. — Конечно, был страх. Сильный страх. Я не боюсь признаться: ноги были ватные. Было ощущение, что идешь в неизвестность. Ощущение сильной опасности. Кроме того, пришлось нелегко из-за акклиматизации, на которую, по сути, не было времени. Мы приехали в Лапас, который находится на высоте 4200 метров, и уже вскоре отправились на восхождение. Во время штурма меня настигла горная болезнь. Ну и, кроме того, я же очень боюсь высоты.

Восхождение на Эверест, вспоминает Олег Савченко, было куда более сложным и опасным. Но и средняя по высоте Уайна Потоси — 6088 метров — заставила подумать и вспомнить о важном. — Вообще, знаете, каждое восхождение — это уникальная возможность заглянуть в себя. Все время, пока ты идешь к вершине, ты ведешь постоянный монолог с самим собой. Сначала ты задаешься вопросом: «Зачем тебе все это надо?» Казалось бы, ведь и так все есть. Даже в эту минуту, в самом низу, у тебя есть выбор — идти дальше или развернуться в обратную сторону. Но, во-первых, ты не можешь ни с кем поделиться этими мыслями — требуется сохранять молчание ради нормального физического самочувствия в экстремальных условиях. Во-вторых, ты вспоминаешь свои обещания. А ведь я обещал развернуть флаг Волгоградской области на семи вершинах мира. Шаг за шагом, ты вспоминаешь всю свою жизнь и глубоко переоцениваешь и начинаешь сильнее ценить все, что имеешь. Прежде всего, людей. Семью, маленького сына, который смотрит на меня и перед которым у меня огромная ответственность. Друзей, которые рядом. Если мой сын, или хоть один мальчишка из Волгограда поймет, что абсолютно всего в этой жизни можно добиться самому, для меня это будет достижением высшей цели. Потому что это действительно так — каждый человек может абсолютно все.

Публикация от Олег Савченко (@savchenko__oleg) 1 Апр 2018 в 4:17 PDT Едва спустившись с вершины, Олег Савченко уже сегодня намечает новую высоту. В мае, рассказал он V1.ru, предстоит сложное восхождение на гору Мак-Кинли. — Уайна Потоси в Боливии, можно сказать, была для меня тренировкой перед восхождением на Мак-Кинли, которое собираюсь совершить в мае. Штурмовать новую высоту на Аляске я буду в паре с Александром Сидякиным . Без каких-либо гидов. Мы намеренно отказываемся от сопровождения, поскольку не хотим идти под американским флагом. Это будет сложно, но, уверен, все свершится — и флаг Волгоградской области окажется на новой, шестой по счету, вершине.

Взяв очередную высоту, Олег Савченко развернул на вершине Уайна Потоси волгоградский флаг. — Мы развернули флаг Волгоградской области на вершине, а затем оставили его в лагере, где находятся сотни других из разных уголков мира. На красном флаге Волгоградской области я написал уже традиционную фразу на двух языках: «Мы обречены побеждать». Ее смогут прочитать и понять все, кто отважится на восхождение. Тысячи людей узнают о нашей земле и вспомнят подвиг, который совершили, будучи молодыми людьми, наши деды. Их путь к победе, конечно, был в тысячи раз сложнее, чем восхождение на самую высокую вершину мира.