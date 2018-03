«Чернокожие — обезьяны»: очередное проявление расизма одного из главных раввинов Израиля

Пока Израиль планирует депортировать 40 тысяч беженцев африканского происхождения, религиозные и политические лидеры выступили с серией расистских заявлений против чернокожих африканцев, которые, по их выражению, являются «обезьянами» и представляют «большую опасность, чем террористы».

С такими расистскими заявлениями выступили, в частности, один из главных раввинов Израиля Ицхак (Овадия) Йосеф и премьер-министр Биньямин Нетаньяху , что вызвало большие споры в Израиле и мире, в целом.

В первом случае Ицхак Йосеф, духовный лидер правой партии ШАС, во время еженедельного религиозного урока назвал чернокожих «обезьянами».

На израильском сайте «Едиот ахронот» опубликовано видео, на котором Йосеф дал ответ относительно правил благословения чернокожих людей, сказав, что благословить чернокожего в Америке можно только в том случае, если его отец и мать белые.

«В этом случае им разрешено благословлять своего сына, если он обезьяна», — сказал раввин, используя в отношении чернокожих слово «куши» на иврите. Со своей стороны, офис раввина оправдал его заявление, сославшись на слова в еврейской религиозной книге — Талмуде.

«Недопустимый расистский комментарий»

Еврейская Антидиффамационная лига (ADL), базирующаяся в Нью-Йорке , заявила, что «экстремистские, расистские комментарии израильского раввина Ицхака Йосефа, сравнившего чернокожих с обезьянами, неприемлемы».

«Эти комментарии оскорбительны», — заявила Пнина Тамано-Шата, первая женщина-депутат Кнессета эфиопского происхождения, в интервью газете «Едиот ахронот».

Racially charged comment made by Israeli Chief Rabbi Yitzhak Yosef, comparing people of color to «monkeys», is utterly unacceptable. https://t.co/uQRPk7meyl

— ADL (@ADL_National) 20 марта 2018 г.

Тем временем южноафриканский филиал международного движения «Бойкот, изоляция и санкции» (BDS), бойкотирующего Израиль, опубликовал заявление, в котором назвал заявления Йосефа «подлыми». По мнению филиала, они демонстрируют отношение Тель-Авива к африканским беженцам, равно как и к палестинцам. «Израильские раввины подлы, но, к сожалению, они отражают продолжающийся и широко распространенный в Израиле расизм по отношению к африканцам и коренным палестинцам», — говорится в заявлении.

Для Ицхака Йосефа выступать с противоречивыми заявлениями — привычное дело. «Светская женщина ведет себя как животное, потому что носит неприличную одежду», — сказал он в своем выступлении в мае прошлого года.

В марте 2016 года Йосеф был вынужден взять назад свои слова о том, что неевреи не должны жить в Израиле, и оправдал свое отступление от этих слов тем, что они имели теоретический характер. В то же время раввин считает, что неевреи живут в Израиле «только для служения евреям».

В Израиле есть два главных раввина. Первый — Ицхак Йосеф, представляющий сефардских евреев с Пиренейского полуострова ( Испания Португалия ), Ближнего Востока и из Северной Африки, второй — Давид Лау, который представляет ашкенази — евреев европейского происхождения, проживавших на территории древней Римской империи.

Нетаньяху на той же волне

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил череду враждебных к африканским беженцам заявлений, сказав, что иммигранты, приезжающие в Израиль, представляют для страны большую угрозу, чем терроризм.

Он объяснил своё стремление сократить число иммигрантов необходимостью сохранить демократическое еврейское государство. «Как мы можем сохранить демократическое еврейское государство, куда приезжает 50 тысяч мигрантов, а затем ещё 100 тысяч человек, из-за чего число нелегальных иммигрантов может достичь 1,5 миллиона человек? Мы должны были закрыть страну, но не сделали этого». В прошлый вторник во время конференции в Негеве (Димона) он обвинил африканцев в том, что они «хуже террористов на Синайском полуострове», имея в виду стену, построенную вдоль границы Израиля с Египтом , чтобы предотвратить потенциальный поток беженцев из Африки.

В 2014 году было завершено строительство 242-километрового барьера между Египтом и Израилем, простирающегося от сектора Газа до курортного города Эйлат на побережье Красного моря.

«Суданцы — раковая опухоль». 40 тысяч беженцев покинут страну

Уганду. 19 ноября Нетаньяху объявил о плане депортации примерно 40 тысяч африканских беженцев в третьи страны, включая Руанду

В рамках организованной кампании в последние месяцы Нетаньяху время от времени делал заявления против иммигрантов, упоминая такие альтернативы, как тюрьма или добровольный отъезд. Однажды он угрожал насильно их депортировать, а после этого пытался заставить их уйти в обмен на 3500 долларов.

Многие мигранты живут в бедных кварталах на юге Тель-Авива, в то время как Израиль рассматривает их, главным образом эритрейцев и суданцев, как незаконных мигрантов.

Когда план был объявлен, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразило «глубокую обеспокоенность» относительно планов Израиля и безопасности депортированных.

Согласно докладу сети «ВАЙС» (VICE), почти за десять лет Тель-Авив предоставил статус беженца только 11 людям на фоне жесткого вмешательства в работу УВКБ с 2009 года.

По данным сети, положение африканских мигрантов и чернокожих с израильским гражданством резко ухудшается в результате усиления правых националистических настроений в последние годы, что делает их уязвимыми с точки зрения насилия, преследований и ненавистнических высказываний.

Такой же тон присутствует в риторике израильских политических партий. Во время демонстрации против иммигрантов в 2012 году Мири Регев, в то время член партии «Ликуд», заявила: «Я сказала в парламенте, что суданцы — это раковая опухоль в нашем обществе».

Ортодоксальный иудаизм в Израиле отказывается признать многих африканских евреев, поскольку сомневается в принадлежности к иудаизму тех, кто смог эмигрировать в Израиль, а это более 170 тысяч человек, согласно израильской статистике за 2016 год.

С другой стороны, израильтяне считают, что африканские евреи могут стать стратегическим резервом для Израиля, поскольку способствуют присутствию последнего в африканских странах и их интересам, и могут помешать мусульманам достичь демографического превосходства над евреями.