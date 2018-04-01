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Власти Ирана планируют запустить собственный мессенджер, который заменит «Телеграм»
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Власти Ирана планируют запустить собственный мессенджер, который заменит «Телеграм» 

BFM.RU 16 минут назад
Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства, передает ТАСС. Как сообщил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди, такое решение принято «на самом высоком уровне» в интересах национальной безопасности. Мессенджер под названием «Соруш» начнет функционировать 20 апреля.
Его цель — заменить крайне популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Иранское приложение должно стать равноценной заменой для 40 млн пользователей «Телеграма» в республике после того, как последний будет заблокирован, добавил Боруджерди, не уточнив, когда именно планируется заблокировать мессенджер.
С 28 декабря по 3 января в Иране прошли акции протеста. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.
Как утверждали западные СМИ, в связи с массовыми беспорядками иранские власти ограничили доступ к «Инстаграму» и «Телеграму». Блокировку «Телеграма» подтвердил его основатель Павел Дуров. По его словам, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.
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