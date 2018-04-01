Власти Ирана планируют запустить собственный мессенджер, который заменит «Телеграм»

Иранские власти намерены к концу апреля запустить мессенджер собственного производства, передает ТАСС . Как сообщил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди , такое решение принято «на самом высоком уровне» в интересах национальной безопасности. Мессенджер под названием «Соруш» начнет функционировать 20 апреля.

Его цель — заменить крайне популярный в Иране «Телеграм», который, по мнению властей, сыграл отрицательную роль во время масштабных беспорядков в стране в конце прошлого года. Иранское приложение должно стать равноценной заменой для 40 млн пользователей «Телеграма» в республике после того, как последний будет заблокирован, добавил Боруджерди, не уточнив, когда именно планируется заблокировать мессенджер.

С 28 декабря по 3 января в Иране прошли акции протеста. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.