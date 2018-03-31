Студентам рассказали, как построить карьеру, на форуме «Навигатор карьеры. Образование. Работа. Бизнес»

Бывший Центральный дом предпринимателя, а ныне «Цифровое деловое пространство» приняло сотни активных любознательных молодых людей (в основном, школьников выпускных классов и студентов), мечтающих о качественном образовании и сногсшибательной карьере.

Просторные холлы в стиле «хай-тек», окна-витрины от пола до потолка, легкие мобильные стенды, яркие баннеры, интерактивные доски и электронные табло — все это наглядная агитация для тех, кто стремится к самосовершенствованию, строит интересную насыщенную событиями жизнь, смело смотрит в будущее. Подобные мероприятия для московской образовательно-деловой среды давно уже не редкость, а скорее добрая традиция. И все же каждая подобная площадка обязательно привносит что-то новое.

Например, в сфере карьеры явно молодо выглядит предприятие, позиционирующее себя как службу безопасности массовых мероприятий. Оказывается, с недавних пор молодые люди и даже девушки, пройдя курс обучения и инструктаж, получают рации, металлоискатели и светоотражающие жилеты, чтобы работать на масштабных спортивных и культурных объектах, помогая сотрудникам спецподразделений и силовых структур. В канун чемпионата мира по футболу потребность в таких помощниках возросла в разы. Интересно, что возрастные ограничения кандидатов на работу жестко обозначены только по нижней планке — от 18 лет. А далее… можно устраиваться хотя бы и пенсионерам, лишь бы заряд бодрости и здоровья присутствовал.

— Рабочий день длится около пяти с половиной часов, все время на ногах. Нужно проверять билеты, может быть, урезонить хулигана, смотреть, чтобы не было алкогольных напитков. У нас весело — коллектив дружный и атмосфера такая! Заряжает! — рассказывает менеджер компании по подбору персонала Мария Кудашова.

Кстати, Мария начинала свою карьеру тоже с трибун, а теперь уже доросла до менеджера среднего звена.

МГИМО, МИФИ, Финансовый университет, Российские вузы были представлены на форуме довольно внушительным списком: МГУ РАНХиГС … Предложения самые разнообразные — от бесплатных форм обучения на разных факультетах до платных курсов дополнительного образования по перепрофилированию. Главный лозунг местных рекрутеров: никогда не поздно! Двери учебных заведений открыты для всех желающих изменить к лучшему свою жизнь.

Если кому-то ближе зарубежное образование, можно обратиться за помощью в организации, предоставляющие подробную информацию о требованиях при поступлении в иностранные вузы. Например, в США отличников могут принять на учебу и вовсе бесплатно. И счастливчиков таких уже вовсе не единицы. Рядом с информационным американским стендом выстроились представители вузов Китайской народной демократической республики и Канады . У них тоже очень заманчивые предложения. Увы, окно по «утечке лучших отечественных мозгов» за рубеж пока никто еще не закрывал. Ситуацию поясняет директор по связям с образовательным сообществом компании-организатора форума Александр Хвостов

— Российские вузы не всегда умеют себя выгодно подать, проигрывают даже в наглядной агитации. В то же время зарубежные образовательные системы постоянно ищут новые способы привлечь к себе талантливую перспективную молодежь, — говорит он.

Разговариваем с двумя третьекурсницами из Московского педагогического государственного университета. Их привело сюда желание построить в ближайшем будущем блестящую карьеру. Неважно где, лишь бы работа была интересной. Светлана и Александра сейчас обучаются на преподавателей дошкольных учреждений, но в мечтах о будущем себя не ограничивают и поэтому с удовольствием заполняют анкеты одной из авиационных компаний.

Традиционные участники ярмарок вакансий — представители различных сайтов трудоустройства. Именно на подобных форумах можно понять, на каких сайтах какую работу следует искать. Здесь же есть возможность узнать о новых формах трудоустройства. Это стажировки. Молодых начинающих специалистов приглашают попробовать себя сразу в нескольких сферах в крупных компаниях — на условиях стажировки (иногда даже за неплохую заработную плату). Естественно, в течение 2 — 3 месяцев такой стажер успеет не только подружиться с новым коллективом, но и понять, какая сфера деятельности ему более близка.

Интересное приложение в интернете появилось для совсем молодых карьеристов (от 14 лет). Области для применения пока еще небольших трудовых резервов у подростков не столь разнообразны, но все же — в садово-парковых хозяйствах, в рекламном бизнесе, в службах клининга, курьерских службах ждут даже таких юных помощников.

О работе для подростков подробную и самую проверенную информацию предлагают и в Центре занятости молодежи города Москвы . За этим учреждением стоит Департамент труда и защиты населения столицы. Здесь прежде, чем что-либо посоветовать, сто раз проверят, посмотрят, посчитают, выедут с проверкой на место… Трудовые отношения с подростками должны выстраиваться на абсолютно прозрачных условиях.

— И в 14 лет, и в 16 наши дети пока еще дети. Защитить их права, подсказать возможные ошибки, указать интересные перспективные направления развития их индивидуальных возможностей — наша прямая обязанность, — рассказывает заместитель директора Центра Марина Карандашева. — Мы приветствуем проведение подобных форумов и сами активно предлагаем свои программы по образованию и трудоустройству.

Сегодня на портале Центра размещены более 11 тысяч вакансий от 496 работодателей. Есть вакансии и в сфере массовых коммуникаций, и в медицине, и на производстве. Наиболее широко представлены вакансии в гостиничном и ресторанном бизнесе, в розничной торговле. С текущего года только Центр занятости молодежи имеет права на реализацию программ временного трудоустройства молодёжи. Их суть в том, что к зарплате добавляется доплата из бюджета города Москвы в размере 14 900 рублей при полной занятости. И в ближайшее время число таких вакансий будет только расти. Ну, а начинать будущим строителям, бизнесменам, учителям, политикам можно с мастер-классов, лекций и воркшопов на подобных образовательных форумах.